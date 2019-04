Un pueblo salmantino se declara en rebeldía y no pondrá mesas electorales si hay terceras elecciones el 25D

El Ayuntamiento de Tabera de Abajo, un pequeño municipio de la comarca salmantina de Ledesma, ha votado por unanimidad negarse a "designar mesas electorales" si finalmente no se forma Gobierno y hay elecciones el próximo 25 de diciembre, día de Navidad.

En declaraciones a los medios, el alcalde del municipio de poco más de cien habitantes, José Antonio Sánchez Gil, ha reconocido que esta moción se ha aprobado "como una llamada de atención a los políticos" porque, en su opinión, "si hay que votar el día 25 de diciembre sería una falta de respeto a los ciudadanos".

Con más de 34 años al frente de este Ayuntamiento, Sánchez Gil ha explicado, además, que son "respetuosos con la Ley", por lo que si les "obligan a dar al botón del programa informático que nos da la Junta Electoral", lo tendrán que hacer.

Cuatro de los cinco concejales integrantes del Ayuntamiento de Tabera de Abajo, aprobaron por unanimidad la moción por la que niega a designar mesas electorales. "Queremos respetar la ley y si la Junta Electoral nos obliga, no vamos a desobedecer lo que se nos imponga. Pero lo que pretendemos es que se respete también al ciudadano", ha insistido.

"Si en este país ya no se respeta el día de Navidad, ya no sé qué puede ocurrir", ha sentenciado el regidor, convencido de que una falta de acuerdo político no puede "fastidiar estas fechas a los ciudadanos".