La comisión ejecutiva del PSOE aragonés ha acordado por unanimidad rechazar el concierto catalán pactado por Pedro Sánchez. Han dejado por escrito que no comulgan con ese acuerdo fiscal y dicen que no apuestan por privilegios de ningún tipo. No son los únicos que en las últimas horas han avisado a Ferraz y al Gobierno. Asturias, Castilla y León y Extremadura advierten de que se opondrán a cualquier pacto con Cataluña que pueda ser injusto para sus regiones.

El asunto está generando confrontación en el partido. Desde la postura más beligerante con el concierto catalán, representada en la figura del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a la más conciliadora, que llega desde Andalucía.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, prefiere verlo como un conflicto con el PP y cree que los pactos a los que se llegue con Cataluña deberán ser aplicables a otras comunidades, como, asegura, ya ha dicho Sánchez.

En el Ejecutivo, hoy ha tenido que salir al paso la ministra de Igualdad, pidiendo unidad y prometiendo que el pacto es solidario. "Lo que se necesita es avanzar, se necesita unidad. Y precisamente estamos en un modelo diferente, nuevo, singular que creo que va a ser bueno para Cataluña y para el resto de España, porque es un modelo solidario. Vamos a trabajar en la solidaridad para que los servicios públicos sean mejores en Cataluña y en el resto de España", ha expresado la ministra.