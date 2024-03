La propuesta de incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución española ha dividido al Gobierno ya que, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, apoya la medida propuesta por su partido al considerar que "ya hay consenso social independientemente del gobierno de turno", la ministra de Igualdad, Ana Redondo, del PSOE, ha descartado esta posibilidad.

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha avanzado que esta formación quiere incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución española. Según han especificado fuentes de Sumar a Europa Press, la idea de la formación pasa por presentar una proposición de ley al respecto en las próximas semanas, para lo que necesitarían el apoyo de más grupos del arco parlamentario, con el fin de "recoger el testigo" de Francia, que ha inscrito explícitamente en su Constitución el derecho al aborto.

Precisamente, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Vidal ha señalado que "han hablado con todos los grupos parlamentarios" sobre esta propuesta.

"De momento, simplemente lo que hemos hecho es abrir este debate", ha precisado la portavoz, que espera que esta propuesta sea "un punto de partida" que se pulirá en las próximas semanas. Por ello, se ha mostrado confiada en que las fuerzas políticas "puedan también hacer su propuesta", sin olvidar a "todo el movimiento feminista".

"Esto no es un debate de partido, es un debate de país y de sociedad. Las mujeres, de cualquier color político, debemos participar del mismo", ha reclamado Vidal. En este sentido, la ministra de Sanidad ha apoyado en un tuit en X (antes Twitter) la necesidad de "blindar el derecho al aborto en la Constitución, siguiendo el ejemplo de Francia. Ya hay consenso social para garantizar el acceso a un aborto seguro, libre y gratuito en la pública, independientemente del gobierno de turno. Vamos a ello", ha enfatizado.

Sin embargo, durante la presentación de la campaña oficial del Ministerio de Igualdad por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo bajo el lema '8M con M de Muévete', la ministra Ana Redondo ha descartado seguir el camino de Francia en este asunto.

Según ha explicado Redondo, el proceso de reforma en el caso español es "muy exigente" y "realmente agravado", a parte de que requiere de "enormes consensos". Así, la ministra cree que "no se dan las condiciones" para llevarlo a cabo y que hay que incidir en hacer lo posible para que las mujeres en España puedan ejercer su derecho al aborto, recogido en una "buena" ley que fue aprobada en 2020.

Al respecto, Vidal ha asegurado que "no le cabe en la cabeza que el PSOE no participe en esta lucha emancipatoria de las mujeres". "Estoy convencida que la ministra, así como con otras cuestiones, como lo hizo con el salario mínimo interprofesional, con los ERTE, con la reforma laboral o en torno al impuesto extraordinario de la banca o de las eléctricas, pues van a cambiar su opinión y van a entender que esto tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la libertad de todas las mujeres", ha defendido.

"Hay fuerzas en todo el mundo que nos quieren arrebatar a las mujeres derechos que son básicos, por los que lucharon además todas las que nos precedieron, pero somos millones las que los vamos a defender. Esta semana, Francia y sus mujeres volvieron a ser luz e ilusión", ha destacado la portavoz, que ha lamentado que haya derechos que "aún se ponen en duda", como el de la libre interrupción del embarazo.

En este sentido, ha citado a países como Estados Unidos, Argentina o Polonia, aunque otros como Chile, Colombia o México han avanzado "recientemente dando pasos agigantados en esta materia".

"Es el momento de que nuestra Constitución proteja y garantice la igualdad y la libertad de las mujeres de forma plena", ha reiterado. Así, Vidal ha subrayado la importancia de "abrir este debate social" ante la "oportunidad de caminar juntas por una cuestión que es de consenso social y feminista, por una bandera en común con la que la sociedad española además está plenamente comprometida".

"No hay lucha que valga la pena si no es para todas y no hay conquista que se logre si no es con todas", ha argumentado la portavoz para quién "ser madre es una opción, no una obligación". "Decidir cuándo quieres serlo es nuestro derecho, y no serlo no nos hace ni menos mujeres ni peores personas", ha apostillado.