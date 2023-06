El diputado de Vox David Muñoz fue despedido de la Universidad Católica de Valencia por utilizar su condición de doctor en Derecho para copiar el trabajo a una alumna y presentar una proposición no de ley con algunas de las conclusiones de su TFG, según una sentencia del Tribuna Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a la que ha tenido acceso laSexta.

En la sentencia se recoge que, en calidad de diputado en las Cortes Valencianas por Vox, el ahora número dos de la líder del partido en Castellón y presidenta de Les Corts, Llanos Massó, presentó con su formación una "una proposición no de ley sobre la aprobación de un bono ecológico para la eficiencia energética de la vivienda, la cual reproducía de manera casi literal las páginas 6 y 7 y las conclusiones undécima y duodécima del trabajo de final de grado de la alumna".

La joven presentó una demanda a la universidad por estos hechos en 2019, dos años después de la publicación de su TFG, acompañando la proposición no de ley y las páginas mencionadas de su trabajo y solicitando la adopción de las medidas oportunas. Y a pesar de que dicha proposición no de ley fue retirada por Muñoz en julio de 2019, ese mismo mes presentó otra proposición no de ley sobre aprobación de bono ecológico para la eficiencia energética de la vivienda, que asimismo fue retirada posteriormente.

Todo ello conllevó la apertura de un expediente informativo que acabó en 2019 con el despido disciplinario del doctor "por una infracción laboral muy grave" en el que se determinaba que la proposición no de ley de Vox era "copia prácticamente literal del TFG de la alumna, dirigido por él".

"Con su actuación se ha visto dañada la imagen de la Universidad, a quien se ha dirigido la ex alumna para plantear su queja, además, este hecho ha propiciado una pérdida de confianza de la Universidad hacia usted que hace inviable continuar con el vínculo laboral que le unía a la misma. De este modo, los hechos descritos son constitutivos de una infracción calificada como muy grave, al haber copiado parte del Trabajo Fin de Grado de una alumna suya y haberlo utilizado para sustentar una actividad suya como Diputado de las Cortes

Valencianas, sin citar a la autora del trabajo, por tanto, comportamiento encuadrable dentro de la transgresión de la buena fe contractual así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo", justificaban en el despido.

David Muñoz, en cambio, interpuso recursos a esta decisión y dimitió como diputado en las Cortes valencianas por "motivos personales". Más tarde, el juzgado aceptó el recurso y la Universidad Católica de Valencia tuvo que indemnizarle con 26.271,04 euros.