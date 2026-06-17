El dilema de Sumar entre la falta de explicaciones de Zapatero y mantener vivo a un Gobierno que habla de satisfacción

Mientras tanto Para el Gobierno, Zapatero ha hecho todo un "ejercicio de transparencia". Desde el PSOE sigue cargando contra los juicios paralelos y contra los que ya han decidido sentenciar al expresidente.

El juez Calama, tras escuchar las respuestas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha determinado que no se han desvirtuado los indicios racionales de criminalidad. A pesar de esto, el PSOE sigue apoyando a Zapatero, creyendo en su inocencia y reivindicando su legado como el presidente que más amplió los derechos sociales en España. Aunque la declaración de Zapatero ha aliviado al PSOE, Sumar considera sus explicaciones insuficientes y pide más claridad. El Gobierno defiende su transparencia y critica los juicios paralelos. Los socios del Gobierno mantienen su apoyo, temiendo una coalición PP-Vox en la Moncloa.

Tras escuchar las respuestas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el juez Calama ha escrito un auto. En él ha escrito: "No ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad". Sin embargo, el PSOE ha decidido plantarse y no cambiar su opinión: siguen apoyando a Zapatero.

Los socialistas, tras la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional, no han movido ni un milímetro su posición inicial y siguen creyendo en la inocencia del expresidente. Por lo tanto, según ha podido saber laSexta, van a mantenerse a su lado, reivindicando su legado. Quieren recordar que José Luis Rodríguez Zapatero fue el presidente que más amplió los derechos sociales en España.

Es cierto que la declaración de Zapatero de este miércoles ha supuesto un cierto alivio entre las filas del PSOE. Consideran que, políticamente, nada ha cambiado, pero esperaban con mucha ansiedad este momento, pues hemos visto al primer presidente del Ejecutivo sentado ante un juez como imputado.

Pese a ello, para el PSOE, le ha salido bien a Zapatero. Creen que es buena noticia que Calama no haya presentado medidas cautelares, como la retirada del pasaporte.

Desde el Gobierno dicen que Zapatero ha hecho todo un "ejercicio de transparencia"; mientras que el PSOE sigue cargando contra los juicios paralelos y contra los que ya han decidido sentenciar al expresidente Zapatero.

Esta es la situación, pero los socios del Gobierno no van a dejar caer al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Principalmente, porque creen que una coalición de PP y Vox en la Moncloa sería peor que lo que hay ahora.

Pero dentro de los socios, Sumar ha admitido este miércoles que las explicaciones que ha dado Zapatero son insuficientes. Quieren más.

O en palabras de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez: "Querríamos un poquito más que una declaración por escrito, querríamos más explicaciones. Creo que son necesarias y que toda la ciudadanía las necesita porque ha sido presidente y porque sigue siendo una persona que es referente".

No ha dudado en hacer referencia al comunicado enviado por Zapatero al decir: "Algo más esperemos que dé de sí. No solo pedir confianza, sino dar unas explicaciones que nos ayuden a todos".

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