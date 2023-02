La delegación española en Rabat afronta hoy un día clave en la cumbre con Marruecos que en las últimas horas se ha visto empañada por la polémica política y la ausencia de una reunión del presidente Sánchez con el rey Mohamed VI.

El Ministerio del Interior buscará en la Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos reactivar las vías de retorno para aumentar la capacidad de expulsión de migrantes en situación irregular. En la agnda también está abordar el intercambio de información policial en materias como la lucha antiterrorista o el crimen organizado.

La reunión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, se celebra una semana después de que un joven marroquí de 25 años asesinara a un sacristán en Algeciras (Cádiz) en lo que la Audiencia Nacional ha calificado como atentado yihadista. La prensa marroquí aseguró ayer que no habían recibido ninguna petición oficial de España para expulsarle, tras ser detectado en situación irregular en junio de 2022.

Además, el Gobierno busca recuperar la capacidad de retorno de migrantes previa a la pandemia de Covid-19. Actualmente se sitúa en el 9,1% de los que llegan de forma irregular, incluyendo a los migrantes magrebíes y de otras zonas como América Latina.

Dos puntos importantes que se han visto empañados por la controversia política de este miércoles después de que se conociera que el rey Mohamed VI no iba a estar presente en esta cumbre.

Antes de viajar a Rabat, Sánchez mantenía una conversación telefónica de media hora con el rey Mohamed VI, con la que según el Gobierno se ha acordado "seguir impulsando la relación entre los dos países" y se ha aceptado una invitación del rey para una próxima cita con él en Rabat. Para el Ejecutivo, la ausencia de Mohamed VI no resta "ni un ápice de importancia" a la cumbre.

Sin embargo, desde el PP lo tachan de "humillación", acusando a Sánchez de "dejarse ningunear". "No cabe mayor humillación que ceder todo ante Marruecos, ir con medio Gobierno a dar satisfacción, retratarte en el Parlamento Europeo, que el rey no te reciba y que te conformes con que te coja el teléfono", ha afirmado el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons.

Como respuesta a estas palabras, el ministro Albares ha cuestionado que los únicos que "no entienden" la importancia de la cumbre son los miembros del PP, a los que afea "no conocer la política exterior": "No entienden la importancia para Canarias y Andalucía de esta relación".

Ya en Rabat, este miércoles el presidente del Gobierno era recibido por su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch. "Vamos a consolidar los acuerdos adoptados con el rey en 2022. Nuestro objetivo es abrir una nueva etapa sobre unas bases renovadas de confianza y cumplimiento de lo acordado. Compartimos la ambición de avanzar en este nueva etapa. Vamos a impulsar una nueva asociación económica avanzada entre España y Marruecos", aseguraba Sánchez en su comparecencia.

Por su parte, Aziz Ajanuch incidía en que, pese a los "altibajos" en la relación entre España y Marruecos fruto de "malentendidos", siempre han "encontrado soluciones" para solucionarlos. "Somos más fuertes si estamos juntos", aseveraba.