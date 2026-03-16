Detenido un concejal de Altea, de Compromís, acusado de abofetear y causar lesiones a su pareja

Los detalles La Guardia Civil detuvo al concejal en la noche del domingo en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos. Desde el Ayuntamiento aún no se pronuncian sobre el caso.

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su parejal, han confirmado a EFE fuentes del caso.

Según la denuncia presentada por la víctima, a la que ha tenido acceso Las Provincias, el político le habría propinado una bofetada primero y luego la habría arrastrado por el suelo. Los hechos se habrían producido tras una fuerte discusión por causas que no han trascendido.

La Guardia Civil detuvo al concejal sobre las 21 horas del domingo en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos. Las fuentes consultadas por EFE han informado que sobre el concejal no constaban antecedentes por violencia machista sobre la víctima.

Desde el ayuntamiento de Altea, una portavoz ha señalado a EFE que el alcalde, Diego Zaragozí, se encuentra reunido desde primera hora, sin que hasta el momento hayan trascendido posibles medidas a adoptar.

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