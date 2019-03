Desmontando a Monago y sus explicaciones sobre los viajes a Canarias

Tras las diferentes versiones de José Antonio Monago sobre sus viajes a cuenta del Senado, las dudas persisten. El presidente extremeño presentó la documentación, pero sólo se permitió echar un ligero vistazo. No se distribuyó a la prensa para cortejar fechas, cifras o destinos.

El letrado mayor del Senado puede comprobar que la Cámara pagó los viajes, pero no es su labor acreditar si fueron de trabajo. Aunque Monago ha insistido en que fue a Canarias a trabajar, de nuevo en 'El Mundo', un senador canario de su etapa en la cámara alta no sujeta esa coartada. "Yo aquí en Gran Canaria no he tenido el placer de saludar, si vino fue por su voluntad, ha asegurado al periódico.



Otra foma que ha empleado Monago para justificar que los viajes fueron de trabajo fue sacar a la palestra 22 vuelos privados que pagó de su bolsillo. Si la documentación que enseñó no hubiera estado censurada podría haber zanjado el asunto. Otro elemento que el Presidente de EXtremadura explotó al máximo para su defensa fue mostrarse como víctima de una campaña para manchar su honradez.



En medio del mar de dudas sobre su honorabilidad con los focos apuntando a él ha aprovechaço para lanzarse a hacer campaña. "Me presentaré a la reelección y la voy a ganar", aseguraba.