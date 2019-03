Monago descarta dimitir y optará a la reelección: "No me van a callar caiga quien caiga"

Monago se ha presentado "como una persona no como un político" y para ello, ha dado argumentos como este: "Me pago mi luz, me pago mi agua, me pago mis gastos".

Pero como todos, tambien se priva de algunos caprichos, "yo no tengo parabólica, eso que me ahorro" ha dicho Monago, y no es lo único que no tiene, también ha afirmado que "no tengo visa, no tengo prerrogativas".

Y eso no es todo, porque pudiendo vivir en un palacio, vive en una casa. "Yo vivo en mi casa pudiéndome ahorrar un palacio en Mérida con piscina y más de 1.000 metros cuadrados" ha dicho el presidente de Extremadura.

Es la vida que podría tener por ser un presidente autonomico y ha dicho, no tiene pero si con todo esto alguien sigue teniendo dudas, ahí va la prueba irrefutable, de que Monago es uno más. Ha argumentado que "en los bares de carretera me conocen, me siento en la barra".



Muchos políticos lo dicen y él hoy también, no esta aquí para ganar dinero, se bajó el sueldo cuando llegó a presidente y no cobró todo lo que tocaba como senador. "Pudiendo cobrar los trienios en el senado no los cobré, aunque por error" se ha justificado Monago y ha proseguido "cuando me di cuenta los reclamé pero ya era tarde". En resumen,"lo que yo no he percibido desde que soy presidente es una cifra de mucho dinero, muchísimo dinero" ha afirmado Monago.