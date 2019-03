Las cuatro versiones de Monago sobre sus viajes a Canarias

Hace una semana, el presidente de Extremadura no recordaba los motivos de sus viajes a Canarias: “Usted me dice que le diga mi agenda de 2009, para mí es imposible porque yo viví de lunes a domingo viajando permanentemente”.

Sin embargo, pasó de no acordarse a anunciar la devolución del dinero por si alguien dudaba. “Voy a pedir al Senado la relación de viajes que se ponen en cuestión y voy a devolver hasta el último céntimo”, aseguró.

El viernes rectificó y ya no considera necesario devolver nada. Afirmó que él está dispuesto a devolver el dinero “si alguien tiene dudas, pero no porque haya hecho mal uso”. Otro cambio de versión: de es muy difícil justificar los viajes a están todos justificados “por la asistencia a comités insulares del Partido Popular”.

En una semana, se le ha visto emocionado, ovacionado por sus militantes y respaldado también por la cúpula del Partido Popular. “José Antonio Monago cuenta con el apoyo de todos”, afirmó Rajoy. Por su parte, María Dolores de Cospedal se refirió a Monago como “un referente en Extremadura”.

De los 16 viajes que hizo como senador a Canarias, 15 fueron a Tenerife y uno a Gran Canaria. Pero sólo dice justificar ocho de ellos. Ha reconocido, eso sí, 22 vuelos, en once viajes, pagados, según él, de su propio bolsillo. “Si yo me he dedicado a aprovecharme del Senado, ¿por qué pago 22 vuelos?”, destacada el presidente de la Junta de Extremadura. A pesar de los cambios de versión, Monago en todos mantiene que es una persona íntegra.