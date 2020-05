El próximo lunes, nuevos territorios entrarán en la fase 1 de la desescalada, uniéndose así a las cuatro islas que entraron directamente en esta fase el pasado día 4 de mayo, cuyos habitantes ya pueden acudir a terrazas o reunirse con familiares y amigos en grupos de hasta 10 personas.

Sin embargo, no todas las Comunidades Autónomas lo solicitarán, o al menos no para todos sus territorios, puesto que algunos de momento no están preparados.

CCAA que han pedido a Sanidad pasar de fase

Por el momento, han presentado oficialmente su petición para avanzar a la siguiente fase y los respectivos informes técnicos:

- Extremadura, Baleares y Murcia. Con estas tres CCAA, según el Ministerio de Sanidad, ya ha habido reuniones bilaterales a este respecto.

De acuerdo con Sanidad, otras regiones aún no han presentado la documentación correspondiente, pero sí han manifestado su intención de pedir pasar a la fase 1:

- Canarias, Cantabria, Euskadi, Aragón y Castilla-La Mancha.

Cantabria pedirá sumar actividades comprendidas en la fase 2 del plan de desescalada. Castilla-La Mancha, por su parte, asegura cumplir sobradamente las exigencias de camas hospitalarias y UCI necesarias para pasar a la siguiente fase. Apunta, además, que tiene capacidad para realizar entre 5.000 y 6.000 PCR diarias y stock suficiente de mascarillas quirúrgicas para 19 días, 30 en el caso de las filtrantes.

- Aragón, según ha podido sabe laSexta,podría ir un pasó más allá, solicitando pasar a la fase 2 en algunos territorios.

CCAA que han manifestado su intención de pasar de fase

Aunque el plazo para enviar solicitudes en principio concluía este miércoles a las 14:00 horas, Sanidad ha indicado que será flexible -ya lo adelantó Fernando Simón el martes en rueda de prensa- y se podrán presentar más peticiones entre la tarde del miércoles y el jueves.

Andalucía

Así, aunque aún no han comunicado oficialmente a Sanidad su petición, Andalucía planea solicitar el cambio de fase en el 90% de su territorio, según ha podido saber laSexta. Pedirá que pasen de fase todas las provincias al completo, excepto Granada y Málaga. En estas dos, al tener mayor incidencia del virus, distinguirá por zonas sanitarias para pedir el cambio o no en cada una de ellas.

Castilla y León

Castilla y Léon, en cambio, no pedirá que ninguna de sus capitales de provincia pase de fase, aunque sí lo solicitará para 26 regiones sanitarias rurales, según ha podido saber laSexta, ninguna de ellas en la provincia de Segovia y solo una de Soria.

Madrid y Barcelona podrían permanecer en fase 0

Otras autonomías podrían no solicitar aún la transición a la siguiente fase del desconfinamiento. En la Comunidad de Madrid, hay dudas al respecto: la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este mismo miércoles que la región no está lista aún debido a la ocupación de las UCI, mientras que su vicepresidente, Ignacio Aguado, defiende que sí.

En cuanto a Barcelona, la consellera de Sanidad de la Generalitat, Alba Vergés, indicó el martes que aún no había una decisión tomada con respecto a la Ciudad Condal y su área metropolitana, debido a que presentan "un mayor riesgo de rebrote" por su densidad de población, según apuntó.

En este sentido, el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha indicado que están "a la espera de ver qué pasará", aunque el Ayuntamiento trabaja con la hipótesis de que el lunes Barcelona estará en la fase 1. No obstante, ha apostillado, "la última palabra es de las autoridades sanitarias".

Requisitos para pasar de fase

En cualquier caso, las CCAA tienen que remitir a Sanidad sus propuestas indicando qué provincias, islas o ciudades autónomas consideran que deben cambiar de fase y, en su caso, territorios de ámbito inferior, así como las medidas que se aplicarán en los territorios que cambien de fase.

Así lo ha indicado Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso, donde ha detallado que tales medidas deberán estar basadas en las previstas en el plan de desescalada del Ejecutivo, aunque las Comunidades pueden añadir las que consideren oportunas, "con la debida justificación".

Deberán aportar asimismo un análisis de las capacidades estratégicas del sistema sanitario, de la evolución epidemiológica en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión, así como indicadores de otros aspectos económicos, sociales y de movilidad que puedan ser relevantes.

Sanidad estudiará las propuestas con las Comunidades para llegar a una decisión, preferentemente consensuada, según ha expresado el presidente. Para poder tomar en consideración las propuestas, ha apuntado, las CCAA deben tener actualizada la información del panel de indicadores y estar en disposición de poder aumentar el número de camas en UCI hasta una cifra de entre 1,5 y 2 por cada 10.000 habitantes y de entre 37 y 40 en el caso de las camas para pacientes agudos, en un máximo de cinco días.

La intención del Ministerio de Sanidad es contestar a las solicitudes a finales de la semana. Si a una región se le denegase el cambio de fase, podrá presentar un nuevo informe la próxima semana, pero ya no pasaría de fase hasta el 25 de mayo.