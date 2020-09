A través de un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que dos mujeres han sido desalojadas de un avión que realizó el itinerario Lanzarote-Barcelona por no llevar mascarilla. Los agentes han formalizado dos infracciones por ese motivo y otras dos por no hacer caso a las instrucción de la tripulación. En el escrito, la Guardia Civil señala que a las 10.00 horas de este viernes la sección de Seguridad del Aeropuerto Lanzarote fue requerida por la tripulación de una aeronave debido a que dos pasajeras incumplían la obligación del uso de mascarilla cuando se disponían a salir en un vuelo con destino a Barcelona.

Por ese motivo, varios agentes las desalojaron del avión y formalizaron dos infracciones por no llevar no llevar mascarilla. Las otros dos infracciones solicitadas son en atención a la Ley de Seguridad Aérea por no atender las instrucciones de la tripulación, y serán remitidas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Por último, después de solucionar el percance, el avión salió con destino a Barcelona sin más novedad, según ha explicado la propia Guardia Civil.