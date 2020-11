La Delegación del Gobierno en Canarias ha decidido liberar a entre 200 y 250 migrantes marroquíes del campamento improvisado que se ha instalado en el muelle de Arguineguín, donde se encontraban encerrados hasta hoy. Según el Ayuntamiento de la localidad, la Delegación del Gobierno pretende permitir mañana la salida de otras 250 personas. Todavía permanecen allí hacinados unos 2.000 migrantes.

El Ministerio de Interior ha recordado que los migrantes liberados no están detenidos y que, por tanto, no pueden retenerlos en contra de su voluntad tras superar la reseña policial. Aun así, han insistido en que han pasado todos los protocolos sanitarios pertinentes.

Según fuentes de Interior, con los migrantes liberados no se han podido seguir los trámites habituales para reubicarles dada la alta ocupación de algunas infraestructuras. Si bien ya se están poniendo en marcha los trámites necesarios para reubicarlos en otros sistemas de acogida.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mogán ha puesto en marcha tres autobuses para trasladarlos del puerto de Arguineguín hasta las Palmas de Gran Canaria. La alcaldesa de la localidad Onalia Bueno, ha aquejado la decisión del Gobierno y ha afirmado que no se les había avisado hasta el desalojo.

"Hemos venido denunciando desde el minuto cero que este no era el sitio idóneo, eso ha conducido a que hayan puesto en libertad sin previo aviso a estas personas. Afortunadamente me presenté porque me llegó la información y no podíamos tener a todas estas personas deambulando por el municipio", ha explicado la edil.

En este sentido, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de otorgarles la posibilidad de trasladarse hasta Las Palmas en autobuses mediante la comunicación con una intérprete. "La gran mayoría han aceptado desplazarse voluntariamente", ha explicado Bueno.

No obstante, la alcaldesa ha asegurado que ya ha iniciado los trámites para que se frene el desalojo del muelle de otras 250 personas durante la jornada de mañana. "Condenamos las políticas que se están llevando a cabo desde el Gobierno de España, y solicito la dimisión del delegado del Gobierno porque no ha estado a la altura de las circunstancias", ha espetado la edil antes de exigir al Ejecutivo central que se haga cargo de la situación: "No podemos soportar ni un segundo más que el puerto de Arguineguín esté como está y las políticas que se están llevando a cabo de poner en libertad a estas personas sin un alojamiento digno".