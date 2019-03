El déficit impuesto por Montoro podría obligará a recortar más en Sanidad y Educación

Una vez todo en su sitio, Montoro fue meridianamente claro, 0,3% de límite de déficit para todas las Comunidades, sin excepción. En sus propias palabras, "cualquier intención de gastar más es imposible".



El ministro lo ve factible porque las autonomías contarán con 7.460 millones de euros más que el año anterior. En el reparto, las más beneficiadas son Cataluña, que verá incrementado lo que recibe del Estado en más de un 12% y 1.800 millones; y la Comunidad Valenciana y Andalucía, con incrementos por encima del 11%. Las tres, junto con Madrid que recibirá 820 millones, se llevan casi tres cuartas partes del dinero.



La cantidad es claramente insuficiente para muchos consejeros. Cataluña ya ha anunciado que no va a cumplir. Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat, habla de "un recorte de 1.500 millones de euros que el Govern no piensa hacer".



Otros muchos sólo ven una manera de cumplir con el objetivo, volver a meter la tijera en la Sanidad y en la Educación. Pero Montoro ya advirtió que no está para quejas. Quiere que se haga lo que él dice y no le importan los compromisos de nadie.



El ministro también desoye a la Autoridad Fiscal Independiente advirtió de que al menos cinco Comunidades no podrán cumplir ni este año ni el que viene.