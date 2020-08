La presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha cargado contra la Comunidad de Madrid tras recomendar "quedarse en casa" en los lugares con mayor incidencia del coronavirus y reclama que se contrate "rastreadores en vez de curas".

"¿Que no salgamos de casa? Que bonito consejo para los que como usted tiene su vivienda en un sitio privilegiado y un coche en la puerta", ha reprochado Flores en una misiva dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en referencia a las recomendaciones del viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero.

Así, ha censurado que aquellos a los que se pide que "no salgan" tienen que hacerlo "sí o sí" para ir a trabajar en unas condiciones de riesgo "como cerdos en autobuses y Metro". "En lugar de tanto consejo, aplíquese su responsabilidad, rastreadores en lugar de curas en los hospitales , aumento de coches y autobuses con horarios entre uno y otro de 5 minutos", ha lanzado.

Por último, ha asegurado que Ayuso pasará a la historia como "la peor presidenta" de Madrid y considera que "era difícil el récord con sus antecesores". "Señora Ayuso... ¡Vamos hacer un esfuerzo de cordura y normalidad política en esta maldita pandemia!", ha concluido.

Este viernes, Antonio Zapatero recomendó a los madrileños quedarse en casa y evitar viajes innecesarios para evitar la expansión del coronavirus. "Intentemos no aumentar nuestros contactos sociales, o por lo menos limitarlo con el núcleo familiar más estrecho", ha solicitado el viceconsejero madrileño en un mensaje en el que ha apelado a la atención y de prudencia de los ciudadanos para que se muevan solo lo necesario: No digo que la gente no se movilice, sino que lo que no sea imprescindible, no lo realicemos", señaló.

Preguntado sobre si se plantea llevar a cabo confinamientos quirúrgicos en aquellas zonas en las que hay una mayor incidencia, Zapatero señaló que es muy difícil planificar bloquear zonas concretas si no se dispone de controles para seguirlos de forma exhaustiva.