David Marjaliza cuenta la frase que le dijo su abogado para convencerlo a cooperar: "Si quería ver a mi hijo crecer, teníamos que colaborar"

El arrepentido y conseguidor del caso Púnica ha destacado que, a diferencia de otros, él empezó a "colaborar cuando estaba todavía al secreto de sumario".

David Marjaliza, arrepentido y conseguidor del caso Púnica, ha hablado este martes en Más Vale Tarde, donde Iñaki López le ha preguntado por una frase que él mismo pronunció: "Cuando te pillan, el único camino es reconocerlo y colaborar". Tras esto, ha asegurado que, "desde luego", es el consejo que trasladaría al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras la sentencia que le condena a 24 años de prisión.

"Es el consejo que me dio mi abogado a mí. Yo tomé esa decisión desde el principio de la instrucción de nuestro caso, de Púnica, y colaboré con la Justicia", ha explicado. Sobre la presión que ejerció su abogado, José Antonio Choclán, para tomar esa decisión, Marjaliza ha revelado la frase que le convenció para cooperar.

Ha contado: "José Antonio vino a verme a prisión y me dijo que era un proceso importante, que era muy duro y que si quería, yo lo explique el tema mío familiar, y él me dijo que si quería ver a mi hijo crecer, que teníamos que colaborar". "Con esa pequeña frase me convenció", ha expresado.

Choclás es también el abogado del comisionista Víctor de Aldama, el gran beneficiado de la sentencia por el caso mascarillas, ya que ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero no pisará la cárcel al haber colaborado con la Justicia. Sobre si le ha sorprendido, Marjaliza ha contestado que no sigue los procedimientos. "Bastante tengo yo con lo mío como para estar pendiente de los demás procedimientos", ha zanjado.

Cuando López ha señalado que hay algo que lo une a Aldama, que ambos empezaron a colaborar en prisión, Marjaliza ha afirmado que cree "hay varias cosas que no son iguales". "Yo empecé a colaborar con el secreto de sumario y hay otros que han colaborado más tarde", ha destacado.

"Yo ni quito ni pongo, pero yo empecé a colaborar cuando estaba todavía al secreto de sumario, con lo cual no había prácticamente nada, no había repartido a piezas, no había hecho nada y yo pude ayudar al juez a ordenar un poco el procedimiento", ha concluido.

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