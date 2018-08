La CUP descarta asistir a la conmemoración de los atentados del 17A por la presencia del Rey

"Participar es formar parte de una normalidad en relación al monarca español y a su papel en el comercio y el negocio de la guerra, y por lo tanto no queremos participar", ha sostenido en una entrevista.

Además, la diputada del partido en el Parlament Natàlia Sànchez que el presidente del Govern, Quim Torra, y otros grupos del Parlament tampoco deberían participar en un acto con el monarca español: "No hay mejor frialdad que esta", ha señalado.

Sànchez ha destacado que el hecho de no participar no significa en ningún caso no compartir el duelo ante lo que ha tachado de tragedia, "pero sería ingenuo obviar el papel de este señor", ha resaltado en referencia al Rey.

Preguntada por si quienes rechazan su presencia deberían manifestarlo en protestas, ha dicho que no es la CUP quien debe posicionarse, pero que "es probable que vuelva a pasar", porque en otras ocasiones ciudadanos han mostrado su indignación hacia el monarca, según ella.