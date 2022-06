Los vuelos comerciales no se verán afectados por el refuerzo del control del espacio aéreo durante la Cumbre de la OTAN, que comienza este miércoles en Madrid, y que va a suponer más medios disponibles para tener una capacidad de reacción más corta ante cualquier alerta que se pueda detectar. Así lo ha asegurado a Efe el teniente general Francisco Braco, comandante del Mando de Operaciones del que depende el mando operativo aeroespacial encargado del dispositivo especial puesto en marcha con motivo de la cumbre. El espacio aéreo "no se ha cerrado ni se va a cerrar", asegura Braco, aunque reconoce que lo más fácil para garantizar la seguridad sería impedir los vuelos, "pero eso no lo podemos hacer porque la vida tiene que seguir -comenta-". EFE