Las nuevas medidas propuestas por el Gobierno para bajar el precio de la luz ha provocado un enfrentamiento con la oposición en la sesión de control en el Senado.

Y es que el Ejecutivo recortará 2.600 millones de euros a las compañías eléctricas por los beneficios extraordinarios que reciben por la producción de algunas tecnologías de generación que son ajenas al gas y que, según el Gobierno, permite que las empresas de energía hidroeléctrica y nuclear se beneficien de la escalada de precios.

Con esta fórmula, ha explicado la vicepresidenta tercera -Teresa Ribera-, la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas). En total, el Ejecutivo de Sánchez prevé recaudar un total de 2.600 millones de euros hasta el próximo 31 de marzo de 2022. Es decir, fecha en la que se espera que termine la tendencia alcista del precio del gas, cuya cotización no ha dejado de subir.

Esta medida, que no ha sentado bien en el mercado eléctrico, también ha supuesto las críticas de la oposición. El Partido Popular ha cuestionado su legalidad y ha acusado a Pedro Sánchez de "estar tumbado al sol sin hacer nada". "El recorte de los beneficios de las empresas, ¿lo tiene bien estudiado? A ver si la justicia se lo va a tirar, como el estado de alarma", ha comentado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. "Le falta empatía con los ciudadanos. Su gobierno tiene pocas luces. Es un timo, es un engaño", ha añadido.

Maroto acusa al Ejecutivo de ser "un timo y un engaño" en la sesión de control en el Senado

Unas declaraciones tras las que el presidente ha acusado a los 'populares' de no estar de parte de los ciudadanos. "Cuando se rasca un poco vemos de qué parte está el PP. No están de parte de las pequeñas y medianas empresas, ni de los ciudadanos ni de las industrias", ha defendido Sánchez en el Senado. Asimismo, ha cuestionado que la oposición no hizo nada cuando se encontraba gobernando, sino que se limitó a "poner un impuesto al sol para acabar con las energías renovables", y ha reprochado que no apoyaran la bajada del IVA de la luz del 21% al 10%.

En otro momento de su intervención Maroto ha cargado contra Sánchez diciendo que "está tumbado al sol sin hacer nada", algo de lo que ya le acusó con la crisis de Afganistán hace unas semanas. "¿Puede un presidente estar tumbado al sol sin hacer nada? Con Rajoy dijo que la política empobrecía al país. Eso es para ponerse colorado de vergüenza", ha apostillado el 'popular'.

Sánchez asegura que el plan anunciado por el Gobierno es "riguroso y solvente"

Sánchez ha insistido en la sesión de control al Gobierno en el Senado en defender unas medidas con las que, a su juicio, se podrán "atajar los precios" y conseguir que la factura sea igual que la de 2018 a finales de este año. Así, considera que el plan impulsado por su Ejecutivo es "riguroso y solvente".

Si bien, las eléctricas se han opuesto rotundamente a la medida propuesta del Ejecutivo. En un comunicado conjunto, firmado por Foro Nuclear -una de las patronales que aglutina Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola-, han rechazado de pleno el decreto ley y amenazan con parar las centrales nucleares y subir el precio de la luz.

Tras el comunicado, fuentes de la vicepresidencia tercera a laSexta, han destacado que esta es una reacción en caliente de las eléctricas, pues creen que apenas les ha podido dar tiempo a leer con detalle el plan anunciado. Además, avisan de que cualquier decisión que se quiera tomar con cualquier planta debe contar con el criterio del operador del sistema eléctrico. Por ello, explican que están a disposición de estas empresas para atender a sus quejas.