Cuenta atrás para conocer cómo el Gobierno va a aplicar el artículo 155 en Cataluña

Cumplir la ley es la prioridad para el Gobierno y Cataluña no puede ser la excepción: "No puede haber una parte de un país que no cumpla la ley". Que no se tratarán ni del 155 ni la crisis política en Cataluña en el Consejo Europeo, no ha sido de extrañar para Rajoy: "No entraba en el orden del día del consejo y estoy de acuerdo porque es un tema nacional, de España".

Desde el Gobierno aseguran que el 155 es la única vía para que Cataluña no se salte las reglas del juego: "Devolver a Cataluña a la legalidad porque la mayoría secesionista se ha apartado del orden constitucional" ha defendido Méndez de Vigo. Y matiza: "No supone suspender la autonomía. Se trata de un medio complementario de los medios de control ordinarios de la Constitución y las leyes".

En Al Rojo Vivo, Carmen Calvo la secretaria de igualdad del PSOE, pedía calma a menos de 24 horas de la aplicación del 155: "Tenemos que contribuir a la calma que necesitamos. Evitar el 155 si e podía dialogar. Había que pedirle a Puigdemont y a la Generalitat que no actuara como lo ha hecho". Y confirmaba que para el PSOE, la solución pasa por convocar elecciones en Cataluña el próximo mes de enero.