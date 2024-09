La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, anunciaba este martes como vicepresidenta de Competencia y Transición Verde a la todavía ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. Decisión que a pesar de formar parte del mismo grupo en Europa no gustó nada a los populares de Génova. Así lo mostró el vocal parlamentario populares Miguel Tellado quien más allá de criticar la idoneidad de Ribera en el cargo encomendado, se confundió a la hora de recurrir a la hemeroteca: "¿Se acuerdan de lo que hizo el PSOE con Cañete? Pues no haremos eso". La frase dejó atónitos a quien lo escuchaba y Tellado tuvo que corregirse más adelante. Pero, ¿quién es Miguel Arias Cañete y a qué se negó el PSOE hace ya una década?

Todavía el Partido Popular (PP) era conocido como Alianza Popular (AP) cuando este madrileño llegó a sus filas. No obstante, fue en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera donde saltó a la política local, de allí saltó a la autonómica y más tarde a la nacional como senador por Cádiz y después como diputado por Madrid.

Su escalada política podría haberse quedado allí, sin embargo, se convirtió en ministro. Primero el expresidente popular José María Aznar le otorgó la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta 2004, cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Moncloa. Fue de la mano de Mariano Rajoy cuando Cañete recuperó su cartera en 2011 hasta 2014.

Fue ese año cuando se le postuló como comisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático. Ante ello, los socialistas votaron en contra de que Arias Cañete se convirtiera en comisario y ahora, diez años después, el PP se la quiera devolver a los socialistas, aunque Tellado a veces se confunda.

Eso sí, a pesar de que la posición sea similar a la del pasado -con los papeles cambiados-, el argumento del PP para el 'no' a Ribera es actual: "No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras", aseguró Tellado al conocer la noticia este martes. Asimismo, explicó que "una mala ministra para España no puede ser una buena comisaria".