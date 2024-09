Al Partido Popular no le ha gustado nada la elección de su líder europea Ursula Von der Leyen de la exministra Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva designada de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva y responsable de Competencia. Fuentes de Génova han señalado a laSexta que Ribera "una mala ministra para España no puede ser una buena comisaria".

Por eso, argumentan, que "no están a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras". Así han respondido al nombramiento de Ribera para uno de los cargos con más poder dentro de la Comisión Europea. Después, en una rueda de prensa, el portavoz 'popular' en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha querido rebajar el cargo que ocupará la socialista asegurando que "tendrá una cartera sin competencia".

Para Tellado, las "materias sensibles no están en sus manos": "Nos sentimos satisfechos de eso". Y ha recordado "lo que hizo el PSOE" con el 'popular' Miguel Arias Cañete, a cuyo nombramiento en 2014 como comisario de Energía se opuso el PSOE. Los 'populares' aseguran que "no harán eso", insistiendo, eso sí, que "una mala ministra para España no puede ser una buena comisaria.

Los 'populares', por tanto, son contrarios a la decisión que ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo (PPE), que ha presentado su equipo de comisarios para la próxima legislatura y el reparto de carteras. Sin embargo, no han aclarado si votarán a favor o en contra de su nombramiento y han reiterado que "es una mala elección".

Mientras, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este martes al PP de "traicionar" a los agricultores y ganaderos españoles al "nombrar" comisaria europea a la socialista. "En sólo tres meses el PP ha pasado de decir que a Teresa Ribera sólo le interesaba el poder para seguir arruinando al campo español, a nombrarla comisaria europea", ha denunciado Abascal en un mensaje en la red social X.

Según el líder de Vox, el PP ha "antepuesto" los intereses de la presidenta de la Comisión Europe y del PP europeo a los de los agricultores y ganaderos que "tanto decía defender". "Apoyar a Teresa Ribera es una traición a las gentes del campo. Estamos ante la estafa permanente", ha lamentado.