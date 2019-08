Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, se ha pronunciado sobre la petición de la Fiscalía para imputar a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por presunta financiación ilegal del partido.

La candidata 'popular' aseguró en unas declaraciones que el único nexo que hay entre ella y Aguirre y Cifuentes es el mismo que el de "cualquier militante y afiliado del PP en la época en la que fueron presidentas".

Y, a pesar de que hace unos meses dijo que le gustaría tener a las dos expresidentas "cerca", ahora apunta que "es otra persona y otra etapa y tiene otro perfil y otros proyectos".

Díaz Ayuso ha sentenciado su opinión sobre el tema asegurando que no reniega "de nadie pero no tiene que reivindicar nada" porque no tiene "mandato ni obligación".

Unas declaraciones a las que Cristina Cifuentes ha respondido a través de su cuenta de Twitter con una imagen de Ghandi. "No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra", ha publicado la expresidenta 'popular'.

Por su parte, Esperanza Aguirre, nombró a Ayuso como responsable de redes sociales del PP de Madrid, todavía no se ha pronunciado sobre las declaraciones de la actual candidata a la Comunidad.