Primeras declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, tras conocerse la petición de la Fiscalía para que el juez impute a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por presunta financiación ilegal del partido.

Ayuso ha negado tener una relación con Aguirre más allá que la de cualquier militante. Ha dicho que su nexo con ella y con Cifuentes es el mismo que el de "cualquier militante y afiliado del PP en las épocas en las que han sido presidentas", "ni más ni menos". Y ha pedido respetar la presunción de inocencia.

"Cuando yo fui nombrada candidata, yo era desconocida y ese fue mi hándicap", ha explicado y ha dicho a continuación que su obligación y deber "es mirar para delante y encauzar una nueva etapa".

Ayuso dijo hace unos meses que le gustaría tener a los dos expresidentas "cerca" porque "son un gran valor".

Ha añadido que ella es "otra persona, tengo otro perfil, otra etapa, otros proyectos", ha dicho la candidata, que hace unos meses en una entrevista en Antena 3 dijo que le gustaría "tenerlas cerca y contar con ellas" (con Aguirre y Cifuentes) porque "son un valor".

"No reniego de nadie pero no tengo que reivindicar nada, no tengo mandato ni obligación", ha declarado. La candidata ha expresado su "compromiso para no repetir casos de corrupción en la Comunidad de Madrid" aunque ha destacado que esta legislatura "ha sido tranquila".

Ayuso, Aguirre y Pecas

Aguirre nombró a Ayuso como responsable de redes sociales del PP de Madrid, pero la candidata ha recalcado que sus responsabilidades "se centraban en un perfil técnico de periodista" y no en la gestión de "un partido político".

Preguntado sobre esto su socio en el futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ciudadanos, Ignacio Aguado ha señalado que la entrada de su partido en el Ejecutivo es una "garantía" de "regeneración, transformación y lucha efectiva contra la corrupción".

Ciudadanos dice que su entrada en el Gobierno regional es "garantía" de regeneración.

"Con los casos de corrupción o posible corrupción del PP, honestamente, no creo que haya mejor garantía de que la corrupción no se produzca en la Comunidad de Madrid que entre Ciudadanos a cogobernarla", ha sostenido.