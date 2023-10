El PP no ha logrado el apoyo de Vox a la propuesta de techo de gasto, por lo que la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2024 sufre un frenazo a la espera de una negociación que desemboque en el apoyo a una nueva propuesta. Fuentes de la dirección de Vox a laSexta insisten en que no hay ruptura con el PP, todo quedaría en una crisis puntual porque no han conseguido ponerse de acuerdo en las negociaciones sobre el tema lingüístico, pero, matizan, "nada que no se pueda arreglar".

Y es que la negativa de Vox a apoyar el techo de gasto ha venido precedida de una abstención del PP a su iniciativa sobre "libre elección de lengua (castellano o catalán) en los centros educativos, que ha impedido que se apruebe y que ha derivado en los reproches sucesivos.

Según las mismas fuentes del partido de extrema derecha, el PP no ha votado su propuesta porque quería presentar unas enmiendas, "y como por error, no han entrado esas enmiendas, ha optado por votar en contra". En cuanto a su decisión de no apoyar el techo de gasto, aseguran que "se debe a un desacuerdo que se seguirá negociando" entre socios de Gobierno "para llegar a un entendimiento lo antes posible".

Reproches durante el pleno

En el pleno del Parlament de este martes, la propuesta de techo de gasto de 6.365,5 millones de euros para 2024, un 7,03% más alto (418 millones de euros más) que la cifra de 2023, ha contado con 26 'síes' y 33 'noes'. Los reproches del Govern y Vox por un presunto "incumplimiento" del acuerdo de investidura han sido continuos.

Al inicio del debate, la diputada de Vox Patricia de las Heras ya había adelantado que su grupo votaría "en consecuencia" después de alertar de que la propuesta de límite de gasto incumple las reglas de estabilidad. De las Heras ha criticado el "ánimo desesperado" del PP por aprobar el techo de gasto partiendo de la base del incumplimiento de la regla de estabilidad.

En su intervención, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, se ha referido a esta polémica señalando que el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha empezado su intervención "abroncando" a los diputados de Vox pidiéndoles estabilidad. "Abroncar a quien tiene que brindarle su apoyo no suele acabar bien", ha vaticinado Negueruela.

PSIB y MÉS per Mallorca se han ofrecido al Govern para iniciar una negociación de las cuentas autonómicas. Costa ha acusado a Vox de incumplir el acuerdo de investidura, mientras que De las Heras ha recordado que del techo no se hablaba en el acuerdo, pero sí de la libertad de elección de lengua.