Cotino: "Nunca he favorecido a ninguna empresa"

Cotino ha realizado estas manifestaciones, antes de presidir la Mesa de las Corts, preguntado por si se le ha pasado por la cabeza dimitir ante las últimas informaciones publicadas sobre las escuchas grabadas al empresario alicantino Enrique Ortiz dentro del 'caso Brugal', a lo que ha respondido que no hasta tres veces.

"Yo presentaré la dimisión el día y la hora que tengo previsto desde hace mucho tiempo", ha apostillado, ya que ha indicado que muy pronto cumplirá los 65 años. "He dicho muchas veces que mi voluntad política es dejar paso a otros y marcharme en un tiempo relativamente breve porque cuando llegue a la edad de jubilación quiero jubilarme", ha explicado.

En este sentido, ha asegurado que durante los 23 años que ha ocupado un puesto en la administración, primero como concejal en el Ayuntamiento de Valencia, luego como director general de la Policía, y después en el Gobierno valenciano y ahora presidente de las Corts, "nunca" ha favorecido a "ninguna empresa de ningún tipo".

"No solamente no he favorecido sino que cuando he desempeñado estos puestos ninguna empresa relacionada con mis familia se ha presentado a ninguna adjudicación relacionada con el puesto de trabajo en el que yo estaba", ha señalado.

Al respecto, preguntado por las conversaciones publicadas entre su sobrino y el empresario alicantino Ortiz en las que apuntaban a su intervención, Cotino ha recalcado que "dicen lo contrario" ya que señalan que el que se le nombraba (conseller de Urbanismo) es "un "perjuicio" para él, por lo tanto.. ".

"Lo dice así, que el que me hayan nombrado conseller le perjudica, pues entonces mire donde está el favor", ha cuestionado. Del mismo modo, respecto a la reciente investigación judicial sobre la empresa pública Vaersa en la que están imputados un directivo actual y el exresponsable de la entidad, ha replicado que "cuando se levante el secreto de sumario se conocerá todo lo que allí hay".

"Y les daré explicaciones", primero, ha avanzado, a los diputados y luego a los medios de comunicación. "Sin ningún problema", ha afirmado. Cotino, preguntado por si se siente respaldado por la Generalitat, ha replicado: "me tengo que sentir respaldado especialmente conmigo mismo que es lo más importante".

"Cuando uno en la vida está tranquilo con sus acciones tiene el respaldo más importante que es el suyo", ha sentenciado. En esta línea, ha comentado, respecto a las declaraciones del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de la portavoz del Consell, Maria José Català, que en el debate sobre el momento en el que se debe presentar las dimisiones él puede "compartir más o menos las opiniones" de si debe ser al ser imputados o cuando haya sentencia.

"En esto podemos discrepar o no, pero en mi caso personal les puedo decir que no estoy imputado y por tanto no tengo que entrar en lo que no estoy", ha dicho. En cualquier caso, ha insistido en que el año pasado por estas fechas ya compareció ante los periodistas y convocó la comisión del diputado para "dar explicaciones de lo mismo que ahora está saliendo en la prensa".

Así, ha afirmado que "ninguna noticia de las que está apareciendo estos días es nueva ni diferente" sino que son "exactamente las mismas que hace un año". "Las habrán podido publicar más o menos pero lo mismo que dije entonces lo digo en estos momentos", ha recalcado.

En ese sentido, ha mantenido que ese ha sido "siempre su comportamiento" y "lo seguirá siendo siempre" ya que se puede arrepentir de "muchas cosas" y puede haber "metido la pata", "pero -ha subrayado--- no he puesto la mano en ningún sitio ni he permitido que nadie la ponga delante de mí". No obstante, ha considerado "lamentable" que haya "estas campañas sobre una persona, a nadie le gusta".