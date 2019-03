Cospedal recurre la absolución de Bárcenas argumentando que el juez no atendió a las “reglas del pensar”

Cospedal hace unos días decía que no se planteaba retirar el recurso contra el extesorero porque es lo que quiere Bárcenas y la presidenta de Castilla -La Mancha quiere que se hable del tema.

La secretaria general, consigue su objetivo de que se hable del tema y lo consigue con su respuesta a que la demanda contra Bárcenas le haya sido desestimada. Porque su recurso sorprende al basarse en que el juez, en su decisión, concediera demasiada importancia a las reglas jurídicas.

"Dio una excesiva importancia a la ausencia de pruebas directas y al inadecuado empleo de la técnica de la presunción judicial, en lugar de primar las reglas del pensar", reza el recurso de la Secretaria General del PP. Un llamativo argumento jurídico que la oposición critica abiertamente.

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha afirmado que "hace falta tener cara" para recurrir la absolución del extesorero del PP Luis Bárcenas porque el juez no se basó en "reglas del pensar".



"Tal vez ella piensa que se puede admitir un sobre de 200.000 euros, no dar explicaciones y no decir dónde han ido a parar y además cortarle la lengua a quien lo ha dicho", ha indicado Maestre, quien ha dicho que con comportamientos como éste "no es de extrañar" el desafecto político ciudadano.



En el Partido Popular también tendrán que esperar para conocer la sentencia del juicio civil contra Bárcenas. El juez decide dejarla en suspenso hasta que Pablo Ruz resuelva si en Génova existía o no la famosa ‘caja B’.