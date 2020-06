Pablo Iglesias "El IMV no es un éxito del Gobierno de coalición, sino de todos los colectivos"

El vicepresidente segundo ha afirmado en el Congreso que "las sociedades más igualitarias y que mejor protegen los derechos sociales son sociedades más seguras", en relación al Ingreso Mínimo Vital. En esta línea, Iglesias ha afirmado que el IMV tiene que ver con la libertad: "No hay libertad si una persona tiene que invertir toda su energía en sobrevivir, y no puede disfrutar de la vida. No hay libertad si no se llega a fin de mes". Además, el vicepresidente ha asegurado que el IMV es "la mejor vacuna frente a los discursos del odio y del enfrentamiento del penúltimo contra el último de la sociedad".