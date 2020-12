¿Los niños contarán o no para las cenas de Navidad?

Las comunidades deciden este miércoles el Plan de Navidad que se aplicará en todo el territorio. Entre ellas, la gran pregunta que se hacen muchas familias: ¿contarán los niños en los límites de personas de cara a las comidas y cenas de Navidad? La cuestión no es baladí y para muchas personas la decisión de las comunidades puede cambiar abruptamente sus planes. No hay consenso: Galicia abrió la veda al respecto y Cataluña lo estudia, pero otras autonomías como Euskadi o Castilla y León no lo ven claro.