Paran el rodaje de 'The Batman' porque Robert Pattinson habría dado positivo

El rodaje de 'The Batman' se ha visto detenido después de que su protagonista, Robert Pattinson, haya dado positivo en coronavirus, según 'Vanity Fair'. Warner Bros ha confirmado la suspensión de los trabajos por "un caso de coronavirus dentro del equipo de producción" aunque no ha desvelado la identidad del afectado que, sin embargo, sería la estrella del filme, según publicaciones especializadas como 'The Hollywood Reporter'.