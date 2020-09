Días claves para el futuro de los ERTE. La ministra de Trabajo se reúne este jueves con el sector turístico y mañana con la patronal y los sindicatos en Mallorca para estudiar la ampliación más allá de este mes de septiembre.

Según fuentes del diálogo social a laSexta, el Gobierno va a plantear en esa reunión que haya ERTE por rebrotes; es decir, un ERTE sectorial, no solo para el sector turístico, también para cualquier empresa de una ciudad confinada o que sufra restricciones restricciones.

También planteará a la patronal no recortar la prestación del ERTE del 70 al 50% cuando hayan transcurridos siete meses tal y como está ahora. Cerca de 800.000 personas están en esta situación.

La ministra Díaz, en IB3, no ha adelantado hasta cuándo se alargarán los ERTE: "Yo misma dije que el mecanismo de los ERTE ha venido para quedarse, igual que el teletrabajo. Los ERTE ya estaban en nuestro ordenamiento jurídico. Siempre digo lo mismo, no tiene sentido poner fechas. La clave es que permanezca. Puedo decir que se prorrogan hasta x mes, pero a lo mejor me equivoco".

"No tiene fecha, pero cuando una empresa requiera volver atrás, puede hacerla, y creo que deben funcionar hasta que sea necesario. No hay certeza hasta que haya una vacuna. Con todo el respeto, la vocación es que la comisión tripartita sea la garantía para que permanezca hasta que sea necesario", ha apuntado.

La CEOE ya ha planteado que se amplíen al menos hasta Semana Santa porque según el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, "porque en especial el sector turístico está muy afectado".