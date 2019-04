Corinna asegura que parte de las cuentas en Suiza del rey Juan Carlos se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro

Las grabaciones a la princesa Corinna durante su encuentro con el excomisario Villarejo y el presidente de Telefónica, Juan Vilallonga, siguen dejando novedades sobre las cuentas en suiza del rey emérito Juan Carlos I. Ahora evidencian que el monarca se habría acogido a la amnistía fiscal de Montoro en 2012.

"Han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco. Las cuentas de banco en Suiza, que no volvieron con la amnistía, las han puesto a su nombre. Ahora están tratando que yo pase esas cosas a Álvaro a través de Dante (Canonica). Me están haciendo la guerra porque yo no quiero cometer un delito", asegura la amiga del rey en las grabaciones.

Los audios revelan que don Juan Carlos habría utilizado como testaferros a Álvaro Orleans de Borbón, un familiar lejano residente en Mónaco, y al abogado Dante Canonica para ocultar la parte del patrimonio que no habría blanqueado con la amnistía fiscal.

Corinna desvela que el rey Juan Carlos I usó una cuenta en Suiza para pagar los viajes de la pareja

La "amiga entrañable" de Juan Carlos I afirma que el rey emérito tenía dinero en Suiza y con él pagó los viajes que hacía la pareja. Además, Corinna dice que el monarca le dio un préstamo para comprar su dúplex en Suiza "a través del testaferro Fasana".

Corinna: "Juan Carlos I pidió una comisión por el AVE a la Meca y recibió dinero saudí"

Las grabaciones de Corinna con el comisario Villarejo desvelan que el rey Juan Carlos I intentó cobrar comisiones del macroproyecto del AVE a la Meca, según ella misma confiesa en las grabaciones publicadas por 'OK Diario'. Corinna intenta disuadir al rey diciéndole que era algo ilegal, ante lo que él habría respondido: "¡Eres tan alemana!".