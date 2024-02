No están siendo las horas más fáciles en Génova 13, después de que este fin de semana fuentes del propio Partido Popular trasladaran a varios medios de comunicación, entre ellos laSexta, que Alberto Núñez Feijóo había barajado conceder un indulto con condiciones a Carles Puigdemont. Una opción que, según las mismas fuentes, se habría descartado "en menos de 24 horas".

Desde la dirección del PP intentan ahora minimizar el impacto de las revelaciones conocidas en las últimas horas, también dentro de las propias filas del partido. Así, los 'populares' intentan hacer una estrategia con los portavoces para trasladar que se están manipulando las informaciones por parte del Gobierno y sus socios con el objetivo de embarrar la campaña gallega.

¿Cómo ha sentado esto al candidato, Alfonso Rueda? Aunque posiblemente no esté muy contento, su equipo piensa que este tipo de informaciones no afectan tanto Galicia. Lo que sí es cierto es que el propio Rueda y su equipo sabían que había una información sensible que se iba a conocer a partir de las 23:00 horas de la noche del pasado sábado. Así lo trasladaron a periodistas en un mitin ese mismo día y transmitieron que lo gestionarían cuando saliera a la luz.

Las informaciones que han trascendido, en todo caso, no han gustado a los otros barones del PP, que repiten en privado una palabra: "Desconcierto". Están desconcertados ya no solo por el contenido de las informaciones, que algunos también, sino por la gestión y los tiempos: se preguntan por qué se ha soltado esta información a tantos periodistas a la vez en mitad de una campaña electoral, a tan solo unos días de la cita con las urnas. No lo entienden y piensan que esto solo es munición para el PSOE y para Vox.

No obstante, aunque no lo comprenden están callados y van a cerrar filas, porque consideran que deben estar todos a una porque el PP se la juega este domingo en Galicia.

¿Qué pasaría si el PP llega a perder el poder en esa cita electoral? De darse esa situación, el debate interno puede ser bastante más serio de lo que estamos viendo ahora mismo, aunque no parece que dentro de la formación haya nadie dispuesto a mover la silla a Feijóo. El ala dura del partido, no obstante, sí podría revolverse un poco y ya está transmitiendo a los medios de comunicación que no ven los indultos, ni con condiciones ni sin ellas, y que con Junts no van a ninguna parte.