El PP continúa criticando el viaje de Pedro Sánchez a China: "No ha sido prudente, que diga de qué se habló"

"No debería haberse producido"

Había intención de entenderse entre el Partido Popular y el Gobierno sobre los aranceles de Donald Trump, pero la colaboración no acaba de cuajar. Y el viaje a China realizado esta semana por Pedro Sánchez no ha ayudado a encontrar un entendimiento entre el Ejecutivo y los 'populares'.

Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo siguen sin fiarse del viaje realizado por el presidente del Gobierno al gigante asiático y mantienen su postura de que no se debería haber producido. "No ha sido prudente, no debería haberse producido. Que digan de qué se habló", ha asegurado este domingo en Logroño Cuca Gamarra, secretaria general del PP.

Y eso que no es el primer viaje de Sánchez a China. De hecho, lleva tres visitas en los últimos dos años. Y desde el PSOE recuerdan que los 'populares' también tuvieron su acercamiento al país asiático en el pasado. "Parece una broma macabra porque si recordamos que el señor Feijóo visitó China en 2017 como presidente de la Xunta o la propia Dolores de Cospedal firmó un memorándum de entendimiento con el Gobierno chino", ha explicado Esther Peña, portavoz del partido.

Según explican desde el Gobierno, el único objetivo de la visita era expandir nuestros lazos económicos. "Un país, una economía tan potente como la economía china por supuesto que es un competidor para Europa, pero también puede ser a la vez un socio estratégico. Queremos, por supuesto, acercar la economía europea a la economía china, pero siempre desde un trato igualitario. Jugar de igual a igual y que nuestras empresas compitan en igualdad de condiciones", ha señalado el ministro de Economía Carlos Cuerpo.

Pero, con el contexto actual, en el PP creen que era mejor no haber viajado. China ha sido el país que peor parado ha salido de una guerra comercial que, de momento, se ha pausado en el resto del mundo. No obstante, PP y Gobierno siguen trabajando en medidas por si Donald Trump recupera los aranceles.

Un acuerdo que no llega, entre otras cosas, por las exigencias del PP. "Políticas que pasen por una fiscalidad más baja, por tener en cuenta las cargas sociales que tienen las empresas y hacen falta unos Presupuestos Generales del Estado", pide Gamarra. Y, aunque parezca lejano, Cuerpo sí confía en llegar a un acuerdo por el bien de todos.