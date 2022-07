La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, se ha pronunciado sobre la ley de Memoria Democrática, aprobada en el debate del estado de la nación, en una entrevista en 'El Correo', donde se ha mostrado a favor de esta. En este sentido, Ordóñez ha afirmado que es "justo reconocer que las víctimas del franquismo están peor" que las de ETA.

"Es el colmo que se use a unas víctimas para negar los derechos de otras, que se quiera que unas víctimas neguemos los derechos de otras víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos. No entiendo a los representantes de víctimas que van a esa foto, los que aplauden a un PP que dice que va a derogar esa ley. Conmigo que no cuenten. Las víctimas del franquismo están peor que nosotras, eso es justo reconocerlo", ha manifestado.

De este modo, ha pedido a los políticos que "dejen en paz a las víctimas": "Todos los partidos políticos han usado a las víctimas, pero unos en mayor medida que otros. Lo hace el PP, pero lo han hecho también el PSOE y el PNV, que siempre salía con sus víctimas. La izquierda también ha utilizado y se ha apropiado de las víctimas del franquismo. Indecente lo uno y lo otro. Que nos dejen en paz. Para hacer política, que nos dejen", ha zanjado, tras lo que ha criticado que la ley de Memoria haya salido adelante con el apoyo de EH Bildu, "con los herederos políticos de ETA", algo que ve "inmoral, indecente e ilegítimo".

Además, Ordóñez cree que se quiso polemizar con el acto del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y que se buscó "la crispación en la que está tan cómoda la oposición de este país, usando, esta vez, a una víctima". "El PP estaba molesto porque, por primera vez, no podía patrimonializar el aniversario, porque se adelantó el Ayuntamiento y se organizó un acto de Estado", ha declarado.

Por otro lado, la presidenta de COVITE ha dicho que Mari Mar Blanco "tenía razón" cuando reclamó intervenir en el acto del pasado domingo en Ermua, y ha afirmado que el 'espíritu de Ermua' es patrimonio "de los millones de españoles que salimos a la calle". "Todos contra ETA, sin colores políticos", ha añadido. Asimismo, ha señalado que COVITE lleva años "criticando la utilización partidista de los damnificados" y ha subrayado que "la historia pondrá en su sitio a todos los que quieren sacar partido de las víctimas del terrorismo".

Preguntada por la reunión de esta semana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con asociaciones de víctimas, Ordoñez ha expresado que ella pensaba que Feijóo quería reunirse con todas las víctimas. "No sabía que buscaban esa foto para hacer política en contra de la Ley de Memoria Democrática. Me pareció que era precipitado y que una convocatoria por WhatsApp no eran las formas. Respondí que no tenía ningún inconveniente en reunirme, pero con unas condiciones, las mismas de siempre para los políticos: con nosotros solos y a puerta cerrada, sin foto. Todos los políticos van a buscar la foto. Nosotros tenemos muy poco que ver con otras asociaciones que acuden raudas y les encanta ser usadas para confrontar memorias y para negar derechos a otras víctimas", ha criticado.

De este modo, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco ha denunciado que se está "utilizando a las víctimas" por parte de los partidos políticos, algo que considera "rastrero e indecente".