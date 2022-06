La proposición de ley del PSOE encaminada a abolir la prostitución va a recibir la luz verde del Pleno del Congreso para seguir adelante con su trámite gracias al apoyo del PP y parte de Unidas Podemos.

Tanto los populares como los morados han confirmado que apoyarán que se siga adelante la propuesta de ley socialista, si bien la medida ha provocado la división en Unidas Podemos: los diputados de En Comú Podem han optado por votar en contra.

La proposición es principalmente el texto de la enmienda que el PSOE retiró durante el debate del dictamen de la ley del solo sí es sí para que esta norma siguiera adelante puesto que los socios del Gobierno en el Parlamento amenazaron con no apoyarla si la propuesta socialista se incorporaba al texto final.

De hecho, la ley de garantía integral de libertad sexual salió del Congreso sin los artículos relativos a la prostitución tras la aprobación de una enmienda transaccional ya que fuerzas como ERC, En Comú Podem, Junts o la CUP querían suprimirlos al defender la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse.

Una enmienda que apoyó el PSOE para no obstaculizar la tramitación de la ley, pero, con el fin de abolir la prostitución, registró el texto que se ha debatido hoy.

Los socialistas plantean castigar toda clase de proxenetismo, sin que sea necesaria la relación de explotación, y también a quienes se lucren por espacios en los que se ejerce la prostitución -la tercería locativa-.

Además, la propuesta sanciona a los hombres que acudan a la prostitución con multas y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Desde la tribuna del Congreso la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, ha defendido la propuesta: "Hace casi un siglo los diputados dijeron que la verdadera libertad está en ser las únicas dueñas de la propia vida. 45.000 mujeres son explotadas en nuestro país, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar para que las mujeres sean las únicas dueñas de su propia vida?".

La 'número dos' del PSOE ha defendido que el proxenetismo es "incompatible con la democracia" y ha reclamado un acuerdo "de país".

Grupos como ERC han criticado desde el principio el texto socialista, decantándose por el 'no'. Por su parte, PNV y Bildu han optado por abstenerse. Los primeros han señalado no estar a favor, mientras que la izquierda abertzale ha señalado que no comparte el contenido ni el fondo de "muchos" aspectos de la propuesta pero sí es partidario de que se abra un debate "en profundidad" con el movimiento feminista y diferentes colectivos para escuchar la voz de la mujeres implicadas. Es por esto que han apostado por abstenerse.

Ciudadanos y Más País tampoco están a favor del texto socialista.