Felipe Llamas, concejal de Recupera Madrid, ha presentado su renuncia al acta por no estar de acuerdo en el apoyo a los presupuestos del gobierno de José Luis Martínez-Almeida para el Ayuntamiento de Madrid. Un acuerdo que esta misma tarde firmaba para dar luz verde a las cuentas de PP y Ciudadanos.

"El hecho de no haber sido capaz de convencer a mis compañeros para llevar a cabo el diálogo y negociación en unas condiciones de búsqueda de consensos amplios me lleva a tomar la decisión de presentar mi renuncia, dejando claro que no estoy de acuerdo con los presupuestos de Almeida para 2022", ha declarado Llamas al anunciar su elección. "En cualquier caso, por el bien de la ciudad de Madrid, espero que acierten con sus decisiones y tomen las medidas adecuadas".

Pese a la tensión que ha generado esta renuncia, los presupuestos del 2022 saldrían adelante. Solo se necesitan 29 apoyos y los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos, suman juntos 26 ediles. Harían falta otros tres votos favorables, que en un principio son los de los otros tres ediles del Grupo Mixto que hoy han dado su aprobación a las cuentas.

Ante esta situación, el concejal de Más Madrid Jorge García Castaño ha reclamado que se pare el pleno de presupuestos, que podría convocarse para este miércoles. "Debe pararse el pleno de presupuestos. Todo el mundo está viendo la alteración de la voluntad ciudadana. Las instituciones tienen un límite. Almeida, no vale todo", ha denunciado en sus redes sociales.

Las razones de Llamas

Llamas ha indicado en un comunicado que Almeida y su gobierno "han estado mes y medio suplicando a Vox y buscando, por tanto, el apoyo de la extrema derecha para aprobar estos presupuestos, vitales para la ciudadanía de Madrid en un momento de pandemia que requerían del máximo consenso".

"Sin embargo, y a pesar de haber contado con el ofrecimiento de la oposición para establecer un entorno de negociación como se hizo en su momento con los Acuerdos de la Villa, este consenso no ha sido posible", ha lamentado.

Su posición en esta negociación ha sido "clara y conocida" por sus compañeros desde el inicio, que pasan por considerar que lo más adecuado era "mantener la enmienda a la totalidad a los presupuestos del Gobierno de Almeida, devolviendo el presupuesto al Gobierno para seguir avanzado en enero en un proceso de negociación donde verdaderamente se pudieran alcanzar consensos, o al menos intentarlo".

Tras su decisión, Llamas espera que Almeida y su equipo de Gobierno "efectivamente rectifiquen de forma clara en sus políticas, una vez que ya no cuentan con el apoyo de la extrema derecha, y sean capaces de establecer estructuras de integración y diálogo para mejorar Madrid".