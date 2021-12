José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha salvado los presupuestos de la ciudad in extremis, y lo más sorprendente es que lo hace gracias al apoyo de los cuatro concejales que abandonaron Más Madrid después de que Vox rechazara apoyarle.

En Más Vale Tarde, Almeida ha defendido que ha cumplido con su labor y que son unos presupuestos buenos para los madrileños. Y ha cargado contra Vox: "Lo que no voy a hacer es que tener un pacto de investidura con Vox me ate a Vox si no va a querer colaborar".

Así, ha explicado que "si Vox decidió dar un paso a un lado por un interés puramente partidista, que respondan ellos". "Lo que le puedo decir a los madrileños con la cabeza bien alta es que hemos conseguido unos muy buenos presupuestos para el año 2022 que no van a bloquear esta ciudad, que es lo que Vox pretendía".

Por otro lado, ha agradecido a sus socios, Ciudadanos, por su colaboración para mantener el pacto de Gobierno y sacar adelante los presupuestos, afirmando que ambos son "capaces de poner a los madrileños por delante".

En cuanto a la reacción de Más Madrid tras el apoyo de algunos de sus exediles tránsfugas a los presupuestos, aseguran que se trata de un espectáculo bochornoso ya que son unas cuentas que ningún progresista aprobaría.