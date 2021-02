La Comunidad Valenciana amplía las restricciones contra el coronavirus actualmente vigentes en la región hasta el próximo 1 de marzo, 15 días más de lo previsto. Así lo ha anunciado este jueves el presidente valenciano, Ximo Puig, tras la reunión de la mesa interdepartamental que acuerda las restricciones.

De esta forma, continuarán prohibidas al menos hasta entonces las reuniones entre no convivientes en los domicilios, mientras que en los espacios públicos seguirán limitadas a dos personas no convivientes.

Además, se mantienen el cierre perimetral de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, así como el confinamiento perimetral de sus municipios de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y días festivos.

Continúa también el cierre total de la hostelería, así como el del comercio a las 18:00 horas, mientras que el toque de queda se mantiene a las 22:00 horas y las instalaciones deportivas permanecerán cerradas.

"La Generalitat ha decidido prorrogar las medidas actualmente vigentes y alargarlas todas hasta el 1 de marzo", ha afirmado Puig, que durante su comparecencia ha reconocido que "estas son decisiones difíciles".

"Estamos mejorando, pero todavía no estamos bien", ha advertido el dirigente socialista, que ha insistido en que "ahora no podemos relajarnos" porque "no sería responsable".