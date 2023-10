El pasado mes de agosto, el Gobierno español advertía a los ciudadanos y pedía precaución en los viajes a Suecia, después de que el país escandinavo elevara el nivel de amenaza terrorista, del 3 al 4, el segundo más alto. Ahora, desde que estalló el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, se han sucedido varios episodios en diferentes puntos de Europa, especialmente en Francia, país que se ha blindado tras varias amenazas terroristas en puntos de gran afluencia de personas, como estaciones de tren, puntos turísticos o aeropuertos.

Todo esto ha provocado dos situaciones en España algo peculiares: que una parte de la sociedad esté pidiendo al Ejecutivo que eleve el nivel de alerta antiterrorista, mientras que otra ya comience a hablar de la posibilidad de que algún punto de la geografía nacional sea objeto de un "atentado inminente" en el país. A esta secunda consecuencia ha tenido que responder la Policía, para advertir de que el mensaje que circula en redes sociales y apps de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram y que asegura que el cuerpo de seguridad está preparado ante un atentado terrorista de manera inminente no es más que un bulo, un mensaje reciclado de 2017 que, además de estar mal escrito, no refleja la realidad. "No difundas", piden las autoridades.

Ahora bien, con respecto al nivel de alerta antiterrorista (NAA) en España, también han tenido que salir las autoridades a explicar que en el punto actual en el que se encuentra el país, la alerta activada es la de nivel 4, la segunda más alta, pero la misma que se mantiene desde hace casi una década. Eso sí, el Ministerio de Interior ha ordenado a las fuerzas de seguridad que se refuerce con "medidas complementarias" este nivel 4, a raíz del conflicto en Oriente Próximo y las amenazas y ataques terroristas recientes en países tan próximos como Francia o Bélgica.

Ante toda esta avalancha informativa, y para evitar desinformación, fake news y bulos relacionados, es importante atender a la información oficial, que provenga únicamente de las propias instituciones. Esta es, de hecho, la recomendación que hacen las autoridades cada vez que tienen que salir a desmentir alguna información falsa que circula por las redes: no es suficiente que un usuario con muchos seguidores o mucha repercusión comunique algo; hay que confirmarlo con fuentes oficiales, como son las cuentas de las propias instituciones del Gobierno, de los cuerpos de seguridad o las personas que ostentan cargos importantes en esos organismos.

¿Cómo saber en qué nivel de alerta terrorista estamos?

Así pues, la mejor manera de saber en qué nivel de alerta antiterrorista estamos en España en cada momento es acudiendo al organismo que decreta cualquier cambio al respecto: la secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior. La única figura que puede elevar o disminuir un nivel de alerta es el propio ministro del Interior quien, a través dela Secretaría y en base a los informes de valoración de amenazas y otras circunstancias, elaborados siempre por expertos en lucha antiterrorista, toma una decisión en un sentido u otro.

La página web del Ministerio del Interior tiene un apartado dedicado a este nivel de alerta antiterrorista (NAA), donde además de toda la información relacionada con los diferentes niveles y las competencias que tienen los cuerpos de seguridad en cada uno, se indica el nivel de alerta antiterrorista actual, en una imagen donde se ve claramente en qué punto está España.