Para hacer frente al aumento de contagios en España, y de cara a la festividad del puente de Todos los Santos, prácticamente todas las comunidades autónomas han decidido blindarse e impedir la entrada y salida de personas. Para ello, han decretado confinamientos perimetrales, previstos en el estado de alarma, con una única misión: reducir la movilidad a lo escitamente necesario y evitar seguir propagando el virus entre territorios.

Desde Navarra hasta Andalucía, pasando por Madrid, los presidentes y presidentas autonómicos han ido anunciando a lo largo de los últimos días los cierres de sus regiones. Pero igual que no todos han empezado al mismo tiempo tampoco tienen previsto que finalicen en la misma fecha. A continuación repasamos comunidad por comunidad a partir de cuando y hasta cuando no se permite la entrada y salida.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha sido la única que no ha establecido un cierre perimetral de mínimo una semana, como establece el decreto de estado de alarma. En la región, el confinamiento se inicia a las 00:00 horas de este viernes, 30 de octubre, hasta el martes 3 de noviembre a las 00:00 horas. En el próximo fin de semana, Isabel Díaz Ayuso tiene pensado seguir la misma estrategia, y así lo ha ordenado con cierres desde el viernes 6 de noviembre a las 00:00 horas hasta el martes 10 de noviembre a las 00:00 horas.

Andalucía

No se permite la entrada y salida de Andalucía sin la debida justificación desde la medianoche de este viernes 30 de octubre hasta, mínimo, el 9 de noviembre. A este cierre se suman el de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, y 448 municipios quedan confinados perimetralmente.

Cantabria

Cantabria está cerrada perimetralmente desde este viernes a las 00:00 horas y hasta el 9 de noviembre. Si la situación se complica, el Gobierno no ha descartado aplicar más restricciones de movilidad a nivel municipal.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha anunciado el confinamiento perimetral desde este viernes a las 00:00 horas hasta el 9 de noviembre.

Castilla y León

El Gobierno de Castilla y León ha optado por el cierre perimetral a partir de este viernes a las 14:00 horas hasta el 9 de noviembre. Además, también estarán confinados los municipios de Aranda de Duero, Burgos, Salamanca, León, Palencia, Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo y San Pedro Latarce.

Cataluña

Cataluña ha decretado el cierre perimetral durante 15 días y un confinamiento municipal los fines de semana durante el mismo periodo. Mantiene además el cierre de la hostelería y cierra centros comerciales y actividades culturales.

Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana ha sido la única en anunciar el cierre perimetral a partir de este viernes 30 de octubre a las 12 de mediodía y estará en vigencia durante una semana.

Región de Murcia

Murcia ha decretado el cierre perimetral de toda la región, así como de todos los municipios que la componen desde las 00:00 horas de este viernes y durante un plazo de 15 días.

Navarra

En la Comunidad Foral de Navarra hay establecido un confinamiento perimetral autonómico dese el pasado 27 de octubre hasta el 9 de noviembre.

Aragón

El Gobierno aragonés también ha recurrido al estado de alarma para confinar perimetralmente la comunidad desde el pasado 27 de octubre y durante 15 días. Además, mantiene esa medida en las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel.

La Rioja

La Rioja decretó el confinamiento perimetral de la comunidad el pasado 23 de octubre, y ahora se ha ampliado hasta el próximo 29 de noviembre tras la prorroga del estado de alarma. También hay cierres en los municipios de Logroño y Arnedo.

País Vasco

Euskadi cerró sus fronteras el pasado 27 de octubre a las 6:00 horas y también ha decretado el confinamiento de cada uno de los municipios de la comunidad. Las restricciones de movilidad serán revisadas cada 15 días.

Asturias

Desde el 28 de octubre la movilidad entre Asturias y el resto de comunidades autónomas queda restringida de forma indefinida y se une así al confinamiento decretado en Gijón, Oviedo y Avilés.

Ceuta

Ceuta ha decretado el cierre perimetral de la ciudad desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre y desde el 6 de noviembre al 8 de noviembre (todos incluidos).

Melilla

El Gobierno de Melilla ha restringido las entradas y salidas de la ciudad autónoma desde las 22:00 horas del 29 de octubre hasta el 9 de noviembre.

Extremadura, Galicia, Baleares y Canarias no se cierran

Solo unos pocos territorios han descartado el confinamiento perimetral. Es el caso de Extremadura, Galicia, Baleares y Canarias.

En el caso de Extremadura, su presidente, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que "no se puede cerrar lo que no existe. Un país tiene fronteras, una región no".

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, se ha mostrado contrario a los confinamientos perimetrales de la región, aunque sí existen cierres perimetrales de varios municipios: Ourense, Barbadás, O Carballiño, O Irixio, Boborás, Verín, Oimbra y Vilardevós.

La presidenta balear, Francina Armengol, también ha descartado por el momento imponer restricciones de movilidad a cualquier nivel. Y Canarias es la única Comunidad Autónoma que ha quedado excluida de las restricciones de movilidad nocturna contempladas en el texto del estado de alarma. Además, es la región que presenta la mejor situación epidemiológica a día de hoy, por lo que no aplicarán ningún tipo de confinamiento por el momento.