El Colegio de Abogados pide que Pilar Sánchez Acera declare como investigada en la causa contra el fiscal general

El Colegio de Abogados, que ejerce la acusación popular en la causa contra el fiscal general del Estado, pide la comparecencia como investigada de Pilar Sánchez Acera, exjefa de gabinete de Óscar López cuando el ministro estaba en el Gabinete de Presidencia, según ha podido confirmar laSexta.

El ICAM solicita al magistrado Ángel Hurtado que cite a declarar como investigada a Sánchez Acera al considerar que se trata de una diligencia "útil, necesaria, pertinente". "La razón estriba en que, de las manifestaciones vertidas por el testigo Lobato, se desprende la necesidad de recabar declaración de quien fuera interlocutora en las comunicaciones vía WhatsApp", de las que se desprende que Sánchez Acera era la "fuente" del "documento nuclear objeto de las pesquisas de instrucción".

. Además de aportar su móvil, el ex secretario general de los socialistas madrileños ha entregado al juez el acta que acredita la conversación que Lobato mantuvo con Sánchez Acera el pasado 14 de marzo y que, según el exlíder socialista, registró para evitar posibles responsabilidades. En ella, la exjefa de gabinete del ahora ministro Óscar López le envía un documento con el correo en el que la defensa de Alberto González Amador reconoció que su cliente defraudó a Hacienda y ofreció un pacto de conformidad al fiscal. Según la conversación, Juan Lobato le pregunta si eso "se ha publicado en algún sitio".

"Porque llega, la tienen los medios", contesta Sánchez Acera, que después añade: "Vamos a verlo. Para q estés más respaldado (sic). Si es así. Te lo digo. Si no. La tienes en retaguardia". "Sí porfa. Es buena para explicar en la rueda de prensa con propia carta. Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía (sic)", indica Lobato en otro mensaje, de las 08:44 horas.

Una hora después, Sánchez Acera le envía un enlace de un medio de comunicación que había publicado aquella información. El Supremo investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos en relación a la filtración del citado correo.