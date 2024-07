Begoña Gómez declara este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado. Lo hace a las 10:00 horas y en calidad de investigada por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Una comparecencia judicial que llega tras un proceso plagado de anomalías que ha desatado toda una tormenta política y que incluso llevó a Pedro Sánchez a plantearse su continuidad al frente del Gobierno ante lo que considera una campaña de acoso orquestada por la "máquina del fango".

Esta misma semana, según pudo saber laSexta, la defensa de la mujer del presidente solicitó que solo se grabe el audio, y no el vídeo, de su declaración de hoy en los Juzgados de Plaza de Castilla "dada la relevancia pública" de la investigada y para "evitar un uso inadecuado de las imágenes".

El juez Peinado tiene ahora en su mano permitir o no que se grabe la declaración. Pero ¿qué investiga exactamente? Repasamos las claves del caso.

El origen: la denuncia de Manos Limpias

Todo este asunto comienza el pasado mes de abril, cuando el juez Peinado abre diligencias contra Begoña Gómez tras admitir a trámite una denuncia de la organización ultraderechistaManos Limpias -basada únicamente en recortes de prensa, tal y como admitió la propia entidad- y sin pedir informe previo a la Fiscalía, que ya entonces pide archivar la causa.

La noticia desata un terremoto político: Sánchez escribe una inédita carta a la ciudadanía en la que se plantea abandonar la Presidencia y se toma sus ya famosos cinco días de reflexión, antes de anunciar su decisión de seguir en el Ejecutivo.

Llamada a declarar como investigada

Contra el criterio de la Fiscalía, el juez -que en todo momento trata a Gómez como investigada, aunque esto no trasciende hasta que levanta el secreto de sumario a finales de mayo- sigue adelante y llama a declarar a varios testigos, obviando también un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no halló indicios de delito en las actividades de la esposa del presidente.

Finalmente, en junio el magistrado llama a declarar a la propia Begoña Gómez en calidad de investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Una citación anómala por dos motivos: es la primera vez que la mujer de un presidente del Gobierno es citada como investigada y se produce en vísperas de las elecciones europeas.

Las ayudas a Barrabés

A finales de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid avala la decisión del juez Peinado de abrir la causa para investigar la denuncia de Manos Limpias. No obstante, limita los hechos susceptibles de ser investigados a las ayudas al empresario Carlos Barrabés, descartando "un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos" y otro relativo al rescate de Globalia.

Considera que es en el "último bloque" de la denuncia donde "aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación" y cree hay "indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, al menos, respecto de los hechos concretos referidos a la U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley".

El papel de la Fiscalía Europea

Ya en junio, la Fiscalía Europea, que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias, prevaricación y malversación a raíz de una denuncia de otro colectivo ultra, Hazte Oír, reclama al juez Peinado la investigación relativa a las adjudicaciones de contratos a Barrabés por parte la empresa pública Red.es.

A raíz de esto, la defensa de Begoña Gómez pide al juez Peinado que aclare qué está investigando en su causa, después que el asunto de las ayudas al empresario se haya enviado a la Fiscalía Europea. La respuesta del magistrado llegaba esta misma semana, en vísperas de la declaración judicial de la esposa de Pedro Sánchez.

¿Qué investiga entonces el juez Peinado?

En ese último auto, el juez asegura que su investigación se centra en "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen la denuncia inicial", menos los contratos adjudicados a Barrabés financiados con fondos europeos.

En concreto, el magistrado sostiene que deben excluirse de su investigación "los hechos relativos a los contratos adjudicados, a la U.T.E., constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos, que no son todos los adjudicados" sino " solo tres de ellos".

"Algunos, y no todos, de esos contratos han sido financiados con fondos europeos, que es lo que ha dado lugar a que este órgano judicial accediera a la avocación solicitada por la Fiscalía Europea", esgrime. Además, el juez señala que tras el auto de la Audiencia que limitó el procedimiento, admitió a trámite una querella de Hazte Oír con "nuevos hechos que pudieran ser merecedores de ser investigados".

Así las cosas, Peinado asegura que investiga todas las actividades de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez es presidente, menos los contratos a Barrabés financiados con fondos europeos. Ahora todas las miradas están puestas en su declaración judicial de este viernes.