La posibilidad de que Inés Arrimadas vaya en la lista de las elecciones generales es algo que "está sobre la mesa", según fuentes de Ciudadanos a laSexta. De confirmarse este salto, la líder del partido en Cataluña pasaría a formar parte del equipo de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados.

Esta maniobra no resulta extraña ya que Arrimadas consiguió en las ultimas elecciones catalanas alzarse con la victoria y dejar el Partido Popular como un partido residual en la comunidad autónoma.

Los dirigentes del partido naranja José Manuel Villegas y Carlos Carrizosa han negado esta información y han asegurado que esta opción no está sobre la mesa y que Arrimadas se quedará en el Parlament catalán.

La Ejecutiva de Cs ratificó esta semana que no habrá ningún pacto postelectoral ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE, lo que cierra la puerta a una posible alianza con los socialistas tras las generales.

Ciudadanos no se había posicionado hasta este lunes tan rotundamente en contra de pactar con el PSOE, en el caso de que dieran los números como apuntan algunas encuestas, pero la decisión de la dirección no deja ni un resquicio a esa posibilidad, insistiendo en que no es posible aliarse con un partido que gobierna con los que han intentado dar un golpe en Cataluña.

De todos modos, también tras las elecciones del 26 de junio de 2016 se negaron tajantemente a facilitar la investidura de Mariano Rajoy y después, en la segunda votación, acabaron dándole el sí para que pudiera gobernar.

Ciudadanos asegura que aspira a superar la etapa del "sanchismo" pero también la del bipartidismo, la de la corrupción y "la etapa de taparse las vergüenzas entre el PP y el PSOE" y, por tanto, ha afirmado, "sería confundir a los españoles" que el partido naranja llegará a algún entendimiento previo con una fuerza que ha sido "protagonista fundamental de esa etapa de corrupción y de parálisis".

Y en cuanto a Vox, la otra pieza electoral sobre la que pivota también un posible pacto, se han limitado a afirmar que intentarán conseguir esa mayoría necesaria para que los populistas no tengan capacidad de decidir, pero si los votos no dan el 28 de abril para lograrlo, entonces serán ellos los que tengan que resolver si apoyan a Sánchez y su "gobierno Frankenstein" o la opción de Albert Rivera.