Las nuevas caras femeninas del Gobierno, Isabel Rodríguez, Raquel Sánchez, Pilar Llop, Diana Morant y Pilar Alegría, han acudido al plató de lasSexta Noche, donde han expresado la "responsabilidad" y "optimismo" con el que se enfrentan al inicio de su papel como ministras del Ejecutivo.

En el caso concreto de Pilar Llop, ministra de Justicia, ha expresado que es "consciente de la situación que atraviesa el país", por lo que comienza su etapa como ministra con "responsabilidad, pero también con muchísima esperanza, optimismo y con muchas ganas de trabajar", algo que comparte su compañera Pilar Alegría, ministra de Educación, quien ha dicho que tiene "confianza ante la apertura del curso escolar gracias a una comunidad educativa que ha hecho posible que España sea referente como país dando formación presencial a los estudiantes en los peores momentos de la pandemia".

Por su parte, Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y nueva portavoz del Gobierno de España, ha defendido que "el cambio de Gobierno no es solo un cambio de personas, sino de etapa". "Hemos pasado una etapa muy dura que han tenido que afrontar otros compañeros en el Ejecutivo a los que muestro todo mi reconocimiento y el Gobierno ha hecho un trabajo incansable", ha expresado, tras lo que ha añadido que ahora "estamos en un cambio de etapa, de ciclo, muy marcado por la recuperación y los fondos europeos que van a transformar nuestro país y esto es una esperanza para la inmensa mayoría de la ciudadanía". "El presidente ha querido renovar su equipo porque hay que renovar fuerzas", ha apostillado.

En lo referente a la pandemia, la ministra de Política Territorial ha asegurado que "queda un último esfuerzo", por lo que ha pedido "prudencia". "Hemos pasado momentos muy duros, y estamos ante un momento de esperanza y recuperación, por lo que pido prudencia, especialmente a los jóvenes que quedan por vacunar", ha manifestado, tras lo que ha destacado el que ya se haya dado "el pistoletazo de salida a los fondos de recuperación, 19.000 millones que van a transformar completamente nuestro país".

Críticas a las declaraciones de Almeida sobre los cambios en el Gobierno

Además, Rodríguez se ha mostrado crítica con las declaraciones de José Luis Martínez-Almeida, en las que el alcalde de Madrid dijo que la crisis del Gobierno fue "la matanza de San Valentín", en la que "no se ahorró ni un solo litro de sangre política". "No comprendo al alcalde de Madrid. La sociedad ha sufrido mucho y es muy importante que cuando uno asume una responsabilidad como la del señor Almeida, tiene que pensar y medir sus palabras. Es fácil criticar al adversario sin recurrir al insulto o a cuestiones tan sangrientas", ha expresado la portavoz del Gobierno, quien ha defendido que "es muy importante que se recupere la normalidad en la política, el respeto al contrario".

En la misma línea, Diana Morant ha defendido que "todo gobierno tiene la legitimidad de hacer los cambios que considere para afrontar la etapa de recuperación" y ha afirmado que lo que ve en las declaraciones de Almeida es "un poco de sorpresa con que se encare con tanta energía y positividad" los cambios en el Gobierno. "Empezamos una nueva para una España que necesita transformarse y acompañar a los sectores económicos la sociedad, y aportar la calidad de vida que se merece después de este tiempo tan duro", ha expresado.

La ministra de Educación detalla cómo va a ser la vuelta a las aulas

Sobre la vuelta a las aulas en septiembre ha hablado la ministra de Educación, quien ha dado detalles en laSexta Noche sobre cómo va a ser. En este sentido, Pilar Alegría ha señalado que "se van a mantener las medidas sanitarias en septiembre, como la mascarilla o la ventilación", y que "habrá que seguir siendo cautelosos", pero ha asegurado que "se podrá disfrutar de las clases presenciales, que son tan importantes".

Asimismo, la portavoz del Ministerio de Educación ha recordado que ya está autorizada la vacunación a niños mayores de 12 años, y ha destacado el que en España se pudiese "permitir el derecho a la educación presencial en los peores momentos". "Ningún país europeo ha podido hacerlo como se ha hecho en España", ha apostillado.

Defensa por el estado de alarma de marzo de 2020: "El Gobierno no podía esperar"

En otro momento de la entrevista a las nuevas caras femeninas del Ejecutivo, Iñaki López ha preguntado a Pilar Llop, ministra Justicia, por su opinión sobre la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el estado de alarma decretado en la primera ola de la pandemia. Llop se ha mostrado tajante al respecto, defendiendo que "el Gobierno hizo lo que tenía que hacer", ya que "no podía esperar 15 días hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios". "Actuó cuando la OMS alertó de la gravedad del coronavirus. Se han salvado muchas vidas y creo que es en eso en lo que tenemos que centrarnos, en que el Gobierno salvó vidas, algo que avalan importantes informes".

Así, la ministra de Justicia ha criticado que "Vox recurrió ante el Constitucional, pero en el Congreso apoyó el decreto", tras lo que ha destacado que el estado de alarma "fue ratificado por la unanimidad de los grupos parlamentarios que había en el Congreso".

Del problema de la 'fuga de cerebros' ha hablado Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, quien ha expresado su preocupación por que el talento del país se vea obligado a marcharse a otro territorio ante la falta de oportunidades en España.

"Queremos una España más verde, igualitaria, social y digital. Y la innovación debe formar parte de nuestra cultura. Tenemos que hacer esa transformación para que el mercado laboral retenga nuestro talento y recuperar a todos aquellos que se fueron un día", ha dicho Morant, tras lo que ha subrayado que "la ciencia se ha convertido en una certeza para la ciudadanía, ya que puede salvar vidas, y tiene una aceptación que exige un pacto por la ciencia", por lo que ha apuntado que su objetivo al frente del Ministerio "es alcanzar los niveles de la media europea y consolidar con la ley de Ciencia la inversión en este sector".

"Queremos que las personas tengan acceso a una vivienda digna"

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, ha aprovechado su intervención en la Sexta Noche para puntualizar que "la ley de vivienda es mucho más que limitar los precios de alquiler". "Queremos que las personas puedan tener el acceso a una vivienda digna, asequible", ha defendido, al tiempo que ha subrayado que ha defendido que "hay que hablar y negociar para dar una respuesta a lo que la ciudadanía pide, que es un acceso a la vivienda, y garantizar que los alquileres no van a subir de forma abusiva". "Eso se puede hacer a través de la limitación de precios, pero también a través de otras vías, y en eso estamos", ha apostillado.

Sánchez también ha negado se viviera con "con frialdad" el relevo de la cartera de Transportes. "Lo vi como un traspaso muy cordial en el que Ábalos puso en valor el trabajo que se había hecho desde el Ministerio y sí había gente que lo felicitó y le dio las gracias. Yo recibí afecto por parte de José Luis y le mostré el mío propio, por lo que no puedo coincidir en que hubo frialdad", ha insistido.

Se puede entender perfectamente la posición del Gobierno cuando decimos que para nosotros Cuba no es una democracia"

Como portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez también ha hablado de otros dos temas que están de actualidad: Cuba y Cataluña. Sobre el debate de si en el país que vive unas protestas históricas hay dictadura o no, la ministra de Política Territorial ha recordado que "en las relaciones entre Estados hay vínculos, por lo que hay que ser prudentes y responsables para no comprometer a nuestro país". "Se puede entender perfectamente la posición del Gobierno cuando decimos que para nosotros Cuba no es una democracia", ha expresado, tras lo que ha dicho que le gustaría que "Casado tirase de hemeroteca y viese si su partido alguna vez ha dicho lo que espera que diga el Gobierno cuando ellos estaban en el poder". "Lo siento, pero no lo vamos a decir por responsabilidad de Estado", ha sentenciado, en referencia a los que piden al Gobierno que se pronuncie al respecto.

Por último, a portavoz del Gobierno ha hablado sobre Cataluña, defendiendo que el Ejecutivo central se mueve "en el marco de la Constitución y de la ley". "Cataluña merece que todos hagamos un esfuerzo para sacarla de la situación de conflicto en la que se encuentra", ha manifestado, tras lo que ha afirmado que "el Gobierno de España ya ha cumplido", y que espera y desea que "el Gobierno de la Generalitat haga lo propio porque Cataluña es mucho más que las demandas de soberanismo. Estoy segura de que una gran mayoría de catalanes apuestan por pasar pagina del conflicto para poner en valor una Cataluña distinta", ha asegurado, tras lo que ha subrayado: "Cataluña es mucho más que el soberanismo".