Logroño y León han vuelto a vivir una madrugada de fuertes disturbios protagonizados por, en su mayoría, grupos de jóvenes que se han citado por redes sociales bajo un supuesto marco de protesta por las restricciones contra el coronavirus. Esta es ya la tercera noche de incidentes que se han registrado en algunas ciudades de España desde el pasado viernes.

En la capital riojana al menos cinco personas han sido detenidas por participar en los disturbios en los que se quemaron contenedores, mientras que en la capital leonesa se ha detenido a un joven y fueron en su mayoría menores de 16 a 18 años quienes protagonizaron las violentas protestas en varias zonas.

Además, en León, tal y como muestra el vídeo principal de esta noticia, decenas de jóvenes encapuchados provocaron alternados en el centro de la ciudad con el vuelco de contenedores y causaron daños en vehículos.

Cinco detenidos en Logroño

Poco después de los incidentes, la Delegación del Gobierno en La Rioja aseguró que la situación estaba controlada en el centro de Logroño después de la quema de tres contenedores en varias calles tras una convocatoria de sentada, a través de redes sociales, en el paseo de El Espolón.

La Policía fue dispersando a los diferentes grupos de jóvenes que querían participar en la sentada convocada en los aledaños de las sedes de la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo regional.

A consecuencia de los disturbios ocurridos en la misma zona la noche anterior, la Delegación había dispuesto un dispositivo de seguridad en previsión de nuevas alteraciones del orden público al tener conocimiento de una nueva convocatoria a través de las redes sociales y que no había sido comunicada.

Hacia las 20:15 horas, la Policía había observado varios grupos, en su mayoría de jóvenes, disgregados por este paseo que respondían a características similares a los causantes de los altercados de la noche del sábado, en los que participaron unos 150 radicales.

En El Espolón, según los datos de la Delegación, se concentraron la noche del domingo unas 40 personas, que, al observar la presencia y despliegue policial, se marcharon por las calles adyacentes.

Los agentes llevaron a cabo identificaciones y procedieron a las cinco detenciones, que se unen a las ocho efectuadas anteriormente de jóvenes de entre 15 y 24 años. En una de esas calles cercanas a El Espolón, en la avenida de Portugal, se ha quemado esta noche un contenedor de papel, lo que causó un intenso humo. A causa de ello, la Policía pidió por megafonía a los vecinos que bajaran las persianas y no se asomaran.

Quema de contenedores en León

También en León la convocatoria para protestar contra las restricciones había partido este domingo desde las redes sociales y el lugar de concentración fue frente al Museo Gaudí-Casa Botines.

Los concentrados se dispersaron posteriormente por todo el centro de la ciudad, volcando vallas y encendiendo bengalas que lanzaban al pavimento al grito de "libertad". Se han producido daños menores en vehículos, se han volcado vallas y tirado sillas y mesas de terraza en Burgo Nuevo, la calle Alcázar de Toledo y las aledañas a la plaza de la Inmaculada, así como el vuelco de contenedores en las inmediaciones de San Marcos, según fuentes policiales.

Otro grupo lanzó por los aires las sillas de una terraza de un establecimiento ubicado frente a la catedral, por lo que algunos vecinos que pasaban por allí recriminaban a los jóvenes por su conducta.

Agentes de la Policía Nacional y Local establecieron un dispositivo para contener a los jóvenes. De momento se conoce una sola detención en la capital leonesa.

63 detenidos durante el fin de semana

El fin de semana los altercados se han extendido a una veintena de localidades. Los disturbios más graves tuvieron lugar la noche del sábado en Madrid y Barcelona. En la capital se detuvo a 33 personas, de las cuales ya han pasado a disposición judicial 25.

En ambas ciudades grupos de jóvenes se convocaron a través de las redes sociales, provocaron graves daños materiales en escaparates y llegaron a quemar contenedores.

El Juzgado de Instrucción número 45, en función de guardia de detenidos, les tomará declaración a lo largo del día, aunque las declaraciones se pueden prolongar hasta media tarde. Hasta entonces no se podrá conocer su situación procesal, según fuentes jurídicas.

Entre los detenidos por los altercados en los que derivaron las protestas contra las medidas de restricción adoptadas para hacer frente al COVID se encontraban dos menores de edad; y al menos 14 de ellos cuentan con antecedentes policiales, según fuentes policiales.

En Barcelona las protestas se saldaron con 12 detenidos, entre ellos un menor de edad, después de que los antidisturbios tuvieran que cargar por los saqueos y los actos vandálicos que se estaban produciendo en la Plaza Sant Jaume.

Condena de los políticos a los disturbios

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha admitido estar preocupado por lo ocurrido en Madrid durante el fin de semana. A juicio del político 'socialista', los participantes en las violentas protestas "mancillan la palabra libertad", tal y como ha explicado en una entrevista en Onda Cero.

Franco ha asegurado que las imágenes recogidas en la Gran Vía el pasado sábado han sido perpetradas por "gente que no merece ningún respeto": "Me da igual su ideología, no contribuyen a esta crisis".

El alcalde de León, José Antonio Díez, también ha condenado en una entrevista en Onda Cero los disturbios producidos en la pasada madrugada en la capital de provincia. Además, ha advertido, los protestantes no pertenecen a un sector concreto: "hay de extrema derecha, radicales, delincuentes habituales...".

En este sentido, ha manifestado su "absoluta repulsa" a las respuestas violentas a las restricciones. "Estos radicales entienden que cuanto peor mejor y se escudan en estos actos vandálicos que no ayudan a nadie", ha insistido.