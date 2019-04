Manuel Chaves comparece por los cursos de formación: "Nunca tuve conocimiento de ninguna irregularidad"

Los últimos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han comparecido en el Parlamento de Andalucía para dar explicaciones por el presunto fraude en los cursos de formación.

En las más de tres horas que ha durado su declaración, el expresidente Manuel Chaves no ha cesado de responder en torno a una misma idea: él no firmó nada ilegal. En este sentido, asegura que no lo hubiera permitido y que, si hubo alguna irregularidad, nadie le alertó de que se hubiera detectado.

Tras su declaración, ha comparecido en el parlamento José Antonio Griñan. Para él, se actuó bajo la legalidad dentro de un marco garantista. También, que si hubo deficiencias no fueron de la administración, sino contra la misma.

La comisión de investigación concluirá su primer turno con la comparecencia de la presidenta de la Junta de Andalucía actual, Susana Díaz.