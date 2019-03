Cesado el director adjunto de Marca España por tuitear "catalanes de mierda"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha decidido cesar al director adjunto de la MarcaEspaña, Juan Carlos Gafo, por el tuit que envió ayer con el texto "Catalanes de mierda, no se merecen nada", tras ver cómo pitaban el himno nacional en la inauguración de los Mundiales de Natación en Barcelona.

Según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro se puso en contacto con el Alto Comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, y tras conocer que ese mensaje enviado por Juan Carlos Gafo a través de la red social Twitter era auténtico, decidieron cesarle en sus funciones.

Para el ministro, ese mensaje es "intolerable y contrario al espíritu de la Marca España, que ampara a todas las regiones y nacionalidades españolas", dijeron las mismas fuentes.

Ante la contestación que ha tenido su mensaje en la redes sociales, Juan Carlos Gafo ha enviado varios tuits disculpándose.

En uno de ellos, afirma: "He rectificado, me sentó mal que silbaran el himno español. Es todo. No tengo nada en contra de Cataluña ni de los catalanes". Gafo indica también en otro de los mensajes: "Pido disculpas a los catalanes. Fue un error y pido perdón por mis afirmaciones".