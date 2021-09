Unas 600 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, han cortado desde las 9 horas de este viernes la avenida Diagonal de Barcelona, al altura de la calle Aribau, para protestar contra la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Cerdeña, Italia.

Todo ello después de que la ANC convocara a los ciudadanos a protestar este viernes ante el consulado italiano de la capital catalana, una concentración en la que los manifestantes, algunos con esteladas, corean lemas como "independencia", "vergüenza" y "Puigdemont, nuestro presidente" y "1-O, no olvido ni perdón".

A la concentración han asistido miembros de los tres partidos independentistas, y por parte de Junts han acudido el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el conseller de Economía, Jaume Giró; el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, y el exconseller y vicepresidente de Junts, Jordi Turull, que ha sido recibido con aplausos por parte de los presentes.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, también se ha personado en la manifestación y ha criticado que es "incomprensible" que no puedan "protestar": "Hay dispositivos de los Mossos y no podemos estar en el Consulado de Italia". Además, ha tachado de "grave" que "no se haya respetado la condición de eurodiputado" de Puigdemont.

Desde ERC, ha asistido la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés; la diputada en el Parlament Jenn Díaz; la senadora y vicesecretaria general de Acción Política, Sara Bailac; el vicesecretario general de Comunicación y Estrategia, Oriol Lladó, y el presidente de la federación regional de Barcelona, Gerard Gómez del Moral.

Por parte de la CUP, en la protesta están los diputados en el Parlament Dolors Sabater y Carles Riera, entre otros miembros de los anticapitalistas. También ha acudido el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

En paralelo, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado de urgencia a todos los consellers a una reunión en el Palau a partir de las 12:00 horas.