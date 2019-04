Celia Villalobos responsabiliza a los medios de la muerte de Rita Barberá: "La habéis condenado a muerte"

Celia Villalobos ha expresado su profundo pesar por la muerte de "una gran amiga", Rita Barberá, y ha lamentado que la exalcaldesa de Valencia "ya no podrá demostrar su inocencia" en el caso del presunto blanqueo de dinero en el PP valenciano. "No hay derecho", ha dicho.

En declaraciones en el patio del Congreso, Villalobos ha definido a Barberá como una gran persona, una gran política y "una persona profundamente honesta" y ha considerado que todos, medios de comunicación y partidos, tienen que hacer una "reflexión" sobre "cuáles son los límites de determinadas cosas", en alusión al trato que ha recibido la dirigente popular en los últimos tiempos.

Ha considerado además que a la hora de analizar a un político habría que tener en cuenta toda su vida y no sólo el último acontecimiento, en alusión al caso de presunto blanqueo por el que estaba imputada.

"Para algunos será inocente y para otros será culpable, y no hay derecho", ha insistido Villalobos, quien ha lamentado que su compañera no vaya a poder "demostrar su inocencia".

Se ha quejado así del tratamiento que se ha dado no solo a Barberá, sino a "otros muchos" entre los que ha citado al expresidente andaluz Manuel Chaves. Tras disculparse de antemano por si algún compañero del PP no entiende sus palabras, Villalobos ha señalado que Chaves es un hombre "honesto" que ha sido encausado e investigado.

"¿Y ahora ya es un malvado que hay que apartar de la política? Pues no lo comparto", ha añadido. Ha insistido en cualquier caso en que Barberá, que dedicó "toda su vida a la función pública" y que "ha levantado una ciudad como Valencia", fue "destrozada por mil euros", acusada de blanquear esa cantidad, y "no ha podido defenderse".

"Y eso es muy duro", ha añadido. No ha querido Villalobos comentar la decisión de Podemos de no participar en el minuto de silencio en recuerdo a Barberá, y se ha limitado a contar que le ha dicho a una diputada de la formación morada que si le ocurriera algo a alguno de ellos, ella estaría de pie guardando ese minuto aunque no comparta "nada" con ese partido.

"Lo único que siento son los cinco millones de votantes que tienen, que no creo que compartan ese criterio", ha añadido Villalobos.